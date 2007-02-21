Турчинов взял ответственность за ”энергетический террор” в Верховной Раде

Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ называет вынужденным шагом оппозиции выключение света в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что таким образом оппозиционные фракции пытаются привлечь внимание к первоочередным проблемам в стране.

Кроме того, он сообщил, что сейчас БЮТ ведет переговоры с «Нашей Украиной» и Президентом Виктором ЮЩЕНКО о применении более эффективных, нежели блокирование работы парламента, механизмов влияния. «Надеюсь, что эти переговоры будут результативными», - сказал народный депутат.

Он также подчеркнул, что на данное время в сессионном зале ВР не работает система «Рада» и функционируют лишь несколько микрофонов.

«Работает лишь несколько микрофонов для безопасности и для того, чтобы в случае чрезвычайных событий можно было объявить об эвакуации», - сказал А.ТУРЧИНОВ.