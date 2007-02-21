Толстоухов в день выхода статьи о его избиении Януковичем был на больничном

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ опровергают информацию об их избиении премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН об этом А.ЛАВРИНОВИЧ и А.ТОЛСТОУХОВ сообщили сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Существует противостояние в стране, и есть люди, которые используют средства информационного противостояния, при этом, не гнушаясь ничем», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, такая работа «на примитивно-животном уровне» ведется для того, чтобы создать определенное влияние в обществе и влиять таким образом на своих оппонентов. «Те, кто это распространяет, – это люди, которые сами себя причисляют к более низкому разряду. Вообще здоровому человеку даже в голову не пришло бы, что такая информация может быть правдивой. Это только для людей с больным воображением», - добавил министр юстиции.

В свою очередь А.ТОЛСТОУХОВ сообщил, что во время выхода соответствующей публикации в газете «Україна молода» он находился на больничном. «Я с огромным открытием для себя открыл газету «Україна молода». Ту рубрику, которая называется «Из других источников», я бы ее назвал «Записки сумасшедшего», - сказал он.

Министр Кабинета Министров считает, что информация о его избиении В.ЯНУКОВИЧЕМ является составляющей «большой и циничной грязи, которая льется, и чтобы потом за это не отвечать».

«Я имел разговор с господином ДОРОШЕНКО (главный редактор газеты «Україна молода» Михаил ДОРОШЕНКО - УНИАН) об этом и откровенно ему сказал, я имею на это право как человек, который не один год работал в журналистике, что он сознательно это делал, потому что знал, что это ничуть не отвечает действительности, происходящей в реальной жизни», - отметил В.ТОЛСТОУХОВ.

Он также сообщил, что не намерен подавать судебный иск. «Для этого юридических оснований нет, потому что такие сайты специально открываются, чтобы потом такое писать», - добавил министр Кабинета Министров.