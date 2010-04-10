Тысячи поляков несут свечи и цветы к Канцелярии Президента

Тысячи поляков сегодня собираются возле Канцелярии Президента Польши, где зажигают свечи и кладут цветы в память о погибших сегодня в авиакатастрофе польских высокопоставленных должностных лицах, среди которых глава Польского государства Лех Качинский.

Как передает корреспондент УНИАН, жители и гости столицы собираются возле президентской Канцелярии с самого утра.

Площадь возле Канцелярии заполнена свечами, цветами и фотографиями погибших. Количество людей, которые приходят к канцелярии, не уменьшается.

Сегодня в польской столице и других городах состоятся богослужения в память погибших.

Как сообщал УНИАН, сегодня в авиакатастрофе под российским Смоленским погиб Президент Польши, председатель национального банка страны, наивысшее военное руководство Польши, министры президентской Канцелярии, депутаты Сейма, Сената, а также родственнике жертв Катынской трагедии, которые намеревались принять участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины событий в Катыни.

На борту президентского самолета находилось 96 человек.