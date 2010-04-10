На месте авиакатастрофы обнаружили тело Качинского

На месте крушения самолета Ту-154 под Смоленском обнаружено тело президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Смоленской области.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Собеседник агентства отметил, что для опознания многих жертв авиакатастрофы потребуется провести дополнительные экспертизы, в том числе экспертизу ДНК. Ранее премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что опознание погибших пассажиров будет проходить в Москве, где будет создан специальный штаб.

Глава МЧС России Сергей ШОЙГУ назвал уточненное число жертв авиакатастрофы. По его данным, в результате падения самолета погибли 97 человек. Ранее сообщалось о 96 погибших, среди которых находились 88 участников официальной польской делегации, направлявшейся в Смоленск для участия в траурных мероприятиях в Катыни.

Самолет Л.Качиньского разбился в 10:50 в субботу, 10 апреля, при заходе на посадку на аэродром "Северный" под Смоленском. Согласно предварительным данным, катастрофа произошла из-за плохой видимости. Сообщалось, что самолет задел крылом верхушки деревьев.

По словам С.ШОЙГУ, спасатели уже обнаружили оба "черных ящика" самолета Ту-154. Глава МЧС добавил, что расшифровка бортовых самописцев уже началась. На месте крушения самолета президента Польши находятся глава МВД РФ Рашид НУРГАЛИЕВ и министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН. Также сообщалось, что на место происшествия вылетели В.ПУТИН и премьер-министр Польши Дональд ТУСК.

Уже известно, что помимо Л.Качиньского в авиакатастрофе погибли его жена Мария Качиньская, глава Генштаба Польши Франтишек Гонгор, последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский, епископ Тадеуш Плоски, глава Национального банка Польши Славомир Скшипек и многие другие высокопоставленные политики и чиновники. Обязанности президента Польши переданы спикеру сейма республики Брониславу КОМОРОВСКОМУ.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта"). Также сообщалось, что Польша проведет свое собственное расследование причин произошедшего.

В связи с крушением самолета 12 апреля объявлено днем общероссийского траура. В Польше объявлен общенациональный семидневный траур по погибшим в авиакатастрофе.