Путин: РФ рассматривает возможность дать Украине кредит - $5-6 млрд.

Россия рассматривает возможность кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции в размере 5-6 млрд. долларов. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал по завершению переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в московском аэропорту «Внуково-2».

«Мы обсуждали вопрос сотрудничества в ядерной энергетике и возможность кредитования работ на третьем и четвертом блоках Хмельницкой АЭС российской стороной в объеме 5-6 млрд.долларов», - сказал В.ПУТИН.