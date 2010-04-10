Конституционность указа о Бандере-Герое КС не взялся определять

Конституционный Суд Украины отказался открывать производство по представлению Верховного совета Крыма о конституционности указа Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об сообщили в пресс-службе КС.

Постановление принято на основании пункта 2 статьи 45 закона «О Конституционном Суде Украины» - несоответствие представления требованиям, предусмотренным Конституцией и законом о КСУ.

«Постановлением Конституционного Суда отказано в открытии конституционного осуществления по делу за конституционным представлением Верховной Рады Автономной Республики Крым о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О присвоении С. Бандере звание Герой Украины» от 20 января 2010 года № 46. Постановление принято на основании пункта 2 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» - несоответствии конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 января тогдашний президент В.ЮЩЕНКО объявил о присвоении С.Бандере звания Героя посмертно. Он считает, что лидер ОУН боролся за независимость Украины.

17 февраля крымский парламент утвердил представление в КСУ. В Верховном совете автономии заявляют, что указ В.ЮЩЕНКО не соответствует Конституции страны, закону о государственных наградах и указу Президента 2002 года о звании «Герой Украины».

2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ В.ЮЩЕНКО.

Экс-президент Украины намерен обжаловать решение суда.