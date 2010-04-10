Табачнику понравилась идея создать украинский музыкальный телеканал

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК поддерживает предложение создать украинский музыкальный телеканал, который будет вещать за рубеж.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по результатам проведения подкомиссии по гуманитарным вопросам Украинско-Российской Межгосударственной комиссии в Москве.

«К инициативе создания музыкального канала, который бы вещал на заграницу, я отношусь положительно», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он отметил, что в 2010 году в силу экономических сложностей, урезания бюджета и «наследия, которое осталось от прежнего правительства», этот вопрос может решаться только за счет негосударственных средств. «Если кто-то будет его продвигать», - добавил министр.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, для того чтобы украинские телеканалы и радиостанции вещали в России, а российские - в Украине работает большая группа украинских специалистов – «из ведомств, занимающихся телевидением и радиовещанием».

«Я вот встречался в Киеве с директором очень либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» господином ВЕНЕДИКТОВЫМ. Насколько он меня информировал, он рассматривает вопрос о присутствии «Эха Москвы» в Украине. Мы готовы приветствовать этот вопрос», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

В свою очередь, министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО также высказал мнение, что в России «должен быть - и даже не один - украинский телеканал». «Я считаю и, как председатель подкомиссии, готов обратится с предложением, чтобы в этот пакет (НТВ+ - УНИАН), в котором присутствуют немецкие, французские и арабские телеканалы, был включен и украинский», - сказал он.

Отвечая на вопрос о необходимости увеличения количества украинских каналов, а не ограничения одним, о чем шла речь в разговоре Президентов Украины и России, А.ФУРСЕНКО отметил, что готов поднять этот вопрос. «Со своей стороны я готов такой вопрос инициировать», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ряд украинских организаций РФ обратились к руководству Украины с открытым письмом, в котором просят содействовать созданию в Украине современного телеканала украинской музыки с вещанием на зарубежные страны.

Кроме того, украинцы России попросили Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА рассмотреть возможность увеличения количества украинских каналов.

Ранее Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились о вещании в России телеканала УT-1.