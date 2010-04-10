Россия готова рассматривать предложения Украины по ЧФ РФ

Россия готова рассматривать предложения Украины по вопросу базирования Черноморского Флота Российской Федерации в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

По его словам, в ходе переговоров обсуждалась проблематика пребывания ЧФ РФ на территории Украины во всех аспектах.

«Мы всегда будем готовы рассматривать пожелания украинской стороны по тем или иным аспектам нашего сотрудничества», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля депутат Госдумы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН в ходе конференции «Российско-украинские отношения в новых политических условиях» в Донецке заявил, что Россия снизит цену на газ для Украины в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму. «Условно говоря, очень грубо: вы (Украина – УНИАН) оставляете Черноморский флот, а мы ради этого готовы снижать (цену на газ - УНИАН)», – сказал К.ЗАТУЛИН.

Вчера, 9 апреля, в эфире телеканала "Интер" премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина предлагает России повысить размер арендной платы за базирование Черноморского флота.

При этом он отметил, что от российской стороны не было официальных заявлений о продлении сроков пребывания флота в контексте переговоров о снижении цены на газ.

Как известно, Конституция Украины запрещает базирование войск других государств на территории страны. Вместе с тем, Основной Закон разрешил пребывание ЧФ РФ в Украине до 2017 года, как это было определено соответствующим украинско-российским договором, заключенным до принятия Конституции.

В соответствии с соглашением о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, наша страна в качестве компенсации за использование крымских земель и инфраструктуры получает только 97,75 млн. долларов в виде списания государственного долга.

Вместе с тем, по мнению экспертов, с учетом стоимости аренды акватории в Севастополе и Феодосии, арендной платы за рекреационные объекты, оборудованные полигоны и аэродромы, а также радиочастотный ресурс, Украина недополучает от базирования ЧФ РФ 1,5 млрд. долларов.