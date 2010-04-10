Встречу Путина и Азарова перенесли
14:46, 10 апреля 2010Политика
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Данные пресс-службы правительства России
Встреча премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА запланирована в загородной резиденции Новоогарево на 17.30 мск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
После встречи В.ПУТИН посетит место катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля во время телефонного разговора Н.АЗАРОВ договорился сегодня в Москве встретиться с В.ПУТИНЫМ.
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