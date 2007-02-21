Сегодня в Вашингтоне начнутся консультации по вступлению Украины в ВТО

21-23 февраля 2007 года украинская делегация под председательством заместителя министра экономики Украины Валерия ПЯТНИЦКОГО будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне (США). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

19-20 февраля текущего года делегация Украины находилась в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Во время визитов запланировано проведение серии двусторонних консультаций с отдельными странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). В частности, намечены переговоры с представителями Офиса Торгового представителя США с целью урегулирования актуальных вопросов переговорного процесса, завершения работы над отчетом Рабочей группы по рассмотрения заявки Украины о вступлении в ВТО, включая верификацию законодательства Украины, принятого в ходе работы по гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами ВТО и согласование предельных объемов государственной поддержки сельского хозяйства Украины.

Как отмечает пресс-служба, встречи украинской делегации с представителями Рабочей группы будут способствовать уменьшению количества вопросов, которые ставят страны-члены Рабочей группы в связи с принятием Украиной законодательства в сфере приведения норм национальных нормативно-правовых актов в соответствие с обязательствами и требованиями соглашений ВТО, что в конечном счете приведет к ускорению завершения переговоров по вступлению Украины в эту организацию.

Как пишут «Экономические известия», украинская делегация в ходе визита в Женеву намеревалась предложить членам Всемирной торговой организации новый базовый период для расчета бюджетных дотаций сельскому хозяйству. Об этом сообщил постпред Украины при штаб-квартире ВТО в Женеве Владимир БАЛУТА после прошедших там 19 февраля переговоров с главой рабочей группы ВТО по Украине Марио МАТЕСОМ, а также представителями Киргизии и Австралии.

По словам господина БАЛУТЫ, пока никакой официальной реакции ВТО нет, поскольку новые предложения Киева были на днях переданы австралийской делегации, а сегодня группа украинских переговорщиков предоставит свои новые инициативы американцам — эта встреча состоится в Вашингтоне.

Он уточнил, что вопрос отмены квот сегодня в Вашингтоне замминистра экономики Украины В.ПЯТНИЦКИЙ обсудит с главным переговорщиком США по аграрным вопросам Ричардом КРАУДЕРОМ.

Базовый период, на основании которого предстоит рассчитать максимально разрешенную впредь сумму госпомощи селу, является одним из самых острых вопросов многосторонних переговоров. До сих пор Украина предлагала 1994-1996 гг. В этом случае размер дотаций в течение почти 10 лет после вступления нашей страны в ВТО составлял бы до 1,3 млрд. долл. в год. ВТО уже второй год подряд предлагает взять за основу 2000-2002 гг. В этом случае объем ежегодных дотаций составил бы всего 226 млн. долл. На такой сумме настаивают Австралия, Аргентина, Канада и США.

Теперь, пишет газета, Украина в качестве компромисса решила предложить ВТО два новых варианта — 2002-2005 гг. и 2003-2006 гг. «Это будет чуть менее 1 млрд. долл., но куда больше нескольких сотен миллионов», — заявил вице-премьер по вопросам АПК Виктор СЛАУТА. По его оценкам, общая бюджетная поддержка АПК в том числе с учетом зеленой корзины (не лимитируемые бюджетные дотации на развитие инфраструктуры) составила в 2006 г. около 1,5-2 млрд. долл. В частности, через социальные выплаты аграрный сектор получил 1,9 млрд. грн., через программы финансирования науки и образования — 2 млрд. грн., на прямую господдержку животноводства ушло 1,5 млрд. грн., растениеводства — около 1 млрд. грн. «Выходит порядка 8,5 млрд. грн. за весь год. Льготный НДС, который продлен на 2007 г., — это еще 3,5 млрд. грн. Итого 1,5-2 млрд. долл.», — пояснил господин СЛАУТА.