Тем, кто говорит о давлении на КС, Лавринович напомнил события 2008-го

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет о необходимости исполнение решения Конституционного Суда по формированию парламентской коалиции.

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил накануне в эфире телеканала "Украина".

"Это решение Конституционного Суда, которое нужно уважать и исполнять всем в Украине, несмотря на то, как к нему относишься", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, Конституционный Суд принимает решения с учетом всех существующих в стране обстоятельств и тех мотивов, которые есть у каждого судьи Конституционного Суда.

"Те, кто сейчас говорит о давлении, под которым принималось это решение, несколько призабыли, как принималось решение 2008 года", - подчеркнул министр.

Он убежден, что Конституционный Суд принял "логическое и понятное" решение.

"В 2008 году решался вопрос, может ли дальше существовать коалиция, в которой 212 депутатов, и тогда было констатировано, что у нас должен быть закон, который объясняет, каким образом прекращается деятельность коалиции. Отличие той правовой ситуации от сегодняшней в том, что в Украине есть закон, который объясняет как образуется коалиция и как она должна прекращать свое существование. Это для того, чтобы не подменять правовые понятия политическими лозунгами", - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом, добавил министр, в 2008 году задачей результата рассмотрения конституционного представления о количественном составе коалиции было продолжение полномочий правительства, которое не опиралось на коалиционное большинство в парламенте.

"Тогда вопрос был в том, чтобы оставить еще на полтора года правительство, потому что вопрос стоит так: нет коалиции – нет правительства. А тогда коалиция пропала, а правительство еще полтора года, не имея опоры в парламенте, издевался над государством", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 8 апреля обнародовал решение о легитимности действующей коалиции, которым подтвердил право отдельных народных депутатов, в частности тех, которые не находятся в составе фракций, которые инициировали создание парламентской коалиции, входить в состав коалиции.