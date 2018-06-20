Монополизация власти, которая дорого будет стоить

Недавно наткнулся на несколько информационных сообщений по, казалось бы, разным темам, но имеющим много общего. Сначала в СМИ было распространено заявление вице-премьера Владимира Сивковича, который заявил, что не намерен идти на допрос следователя Генеральной прокуратуры. А явится туда лишь в том случае, если его будет допрашивать непосредственно генеральный прокурор. Потом появилось пресловутое решение Конституционного суда, без всяких зазрений совести признавшего конституционность коалиции, созданной с помощью «тушек». Еще на прошлой неделе стало известно о решении Донецкого окружного админсуда, который признал противоправным указ экс-президента Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины. И наконец, еще одна «радость»: ближайший соратник Юлии Тимошенко Андрей Портнов стал заместителем главы Администрации президента.

Главное, что объединяет эти четыре события - факт монополизации власти в стране Партией регионов. Хотя я убежден, что придет время, когда у руководства ПР и у самого Виктора Януковича будет достаточно причин жалеть по этому поводу. Но об этом немного ниже.

Еще один объединительный фактор – публичная демонстрация реального состояния судебной и правоохранительной системы страны. И в этом прежде всего личная вина и Виктора Ющенко, и Юлии Тимошенко. Они за последние пять лет не были в состоянии ни интеллектуально, ни морально постичь, что нежелание заниматься реформированием судебной и правоохранительной системы, желание использовать их в собственных целях неминуемо ударит не только по миллионам украинских граждан, но и по них лично.

Что разрешено Сивковичу...

Начнем с заявления Сивковича. Можем ли мы представить, что рядовой гражданин публично объявит, что не собирается являтся по повестке следователя? Вот не собирается и точка.

Понятно, что обычному гражданину и в голову такое не придет и тем более публично он об этом не будет объявлять. Он знает, что после такого заявления его не просто принудительно доставят на допрос, а еще и к уголовной ответственности привлекут. И правильно сделают, кстати. Но ничего этого не будет господину Сивковичу за его заявление. Ну совсем ничего! Это в демократических странах госчиновник после такого заявления немедленно был бы освобожден от должности. А возможно, против него и уголовное дело возбудили бы. В Украине же ни президент Украины, ни премьер-министр, ни генеральный прокурор никакого комментария по поводу этого не сделали. Вот только из Генпрокуратуры пришло сообщение, что там все действия по уголовному делу, связанному с отравлением Ющенко, приостановлены. То есть Сивковичу и приходить на допрос уже ненужно.

К коллекции «третьего срока» Кучмы добавились «тушки»

Теперь небольшой комментарий по поводу решения Конституционного суда.

То, что у нас со времен президентства Кучмы судебная и правоохранительная система тотально коррумпирована, - ни для кого не секрет. Потому удивляться, что члены Конституционного суда, глядя в глаза гражданам Украины, назвали «белое» «черным», не приходится. Их личное благосостояние им значительно дороже, чем порядочность и профессиональная репутация. После этого решения можно просто забыть о существовании такого судебного института в стране. Но если общество заведомо знает, что отсутствует правовой механизм выяснения противоречий, то неминуемо они будут решаться другим способом. И я совсем не исключаю, что он станет когда-нибудь не очень правовым и не мирным. При этом для меня очевидно, что такое решение еще неминуемо ударит по самой ПР. Общественной легитимности коалиционному большинству «тушек» это решение Конституционного суда все равно не добавит. Правительству, сформированному на основе такого большинства, на поддержку общества рассчитывать не приходится. И когда будут приниматься вынужденные непопулярные решения, которые затронут благосостояние миллионов граждан, «регионалам» напомнят, что создают им трудности те, кто вообще-то и прав на это не имеет. Можно напомнить, что в России массовые протесты против так называемой монетизации были фактически залиты деньгами. Россия с ее нефтедолларами может себе это позволить. Хотя события последних месяцев там показывают, что и это не очень помогает. Интересно, каким образом наше правительство с сомнительной легитимностью, не имея ни общественно поддержки, ни средств, собирается решать эту проблему. Украина же – это не Россия, и даже не отдельно взятый Донбасс. Запугиванием реформу ЖКХ и социальной системы не проведешь. Для этого нужно иметь или очень много свободных средств, или общественный консенсус.

Донецкий суд вершит судьбы героев?

Насколько способствует такому консенсусу общества решение Донецкого окружного админсуда, я считаю, объяснять особенно не нужно. За такую публичную глупость власти оппозиция может лишь горячо благодарить. Мертвому Степане Бандере, понятно, ни наличие Указа Президента Украины о признании его Героем Украины, ни отсутствие такового, ничего не добавит. В глазах миллионов граждан он есть и будет оставаться национальным героем. Но сам факт решения о признании противоправным Указа о присвоении Героя на том основании, что тот, мол, не был гражданином Украины, да еще и донецким судом, неминуемо будет означать полное уничтожение возможности нахождения общественного консенсуса по поводу проведения так необходимых стране реформ. Абсурдность этого решения связана с тем, что еще во времена Кучмы, а затем и Ющенко немалому количеству воистину достойных личностей, которые формально не были гражданами Украины, были посмертно присвоено звание Героя Украины.

Если основанием для решения суда было отсутствие украинского гражданства у Степана Бандеры, тогда по прецеденту каждый может требовать с решения о присвоении Героя, например, Владимиру Ивасюку, Григорию Китастому, Василию Ивчуку, Роману Шухевичу, Кузьме Деревянко (генералу, который принимал капитуляцию Японии и который позже умер от лучевой болезни, полученной после работы в Хиросиме и Нагасаки), Алексе Гирныку, Татьяне Маркус (участнице антифашистского подполья в годы войны, годы жизни: 1921-1943), Михаилу Василишину (воину-пулеметчику, 1910-1945), Владимиру Тищуре (пожарнику на ЧАЭС, 1959-1986), Николаю Титенку (пожарнику на ЧАЭС, 1962-1986), Александру Лелеченко (работнику ЧАЕС, 1938-1986), Василию Игнатенко (пожарнику на ЧАЭС, 1961-1986), Николаю Ващуку (пожарнику на ЧАЭС, 1959-1986), Василию Стусу, Алексею Бересту (УСТАНАВЛИВАЛ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА РЕЙХСТАГЕ, 1921-1970), Августину Волошину (президенту Карпатской Украины, 1874-1946).

Неужели не понятно, что речь идет о дискредитация Украинского государства после таких решений наших горе-судей? Не найдя корректных оснований для отмены Указа Ющенко, избрали самый неудачный.

С судьями Донецкого окружного админсуда все ясно, но интересно, о чем думают те, кто был реальным заказчиком этого решения? Они что, надеются сделать приятное господину Путину и таким образом задобрить его для решения экономических вопросов? Возможно, он и будет доволен, но это будет касаться лишь этого конкретного вопроса, и никоим образом не заменит желания получить конкретные материальные уступки от нынешних украинских кормчих.

А люди предупреждали о Портнове...

ПР будет пытаться обеспечить собственное господство на много лет, надеясь, что при этом она сможет не учитывать мнение граждан. И решение о назначении Андрея Портнова заместителем главы президентской администрации - руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства в этом плане довольно показательно. Назвать господина Портнова реформатором, который будет строить независимую профессиональную судебную систему, не рискнет даже законченный юморист. Шлейф деяний этого господина настолько специфичен, что рассчитывать можно лишь на самое плохое.

Кстати, Портнов считался одной из наиболее одиозных фигур в окружении Тимошенко и об этом не раз писалось в СМИ, в том числе и мной. Но Юлию Тимошенко никогда не смущали эти мнения журналистов и экспертов. Он был нужен ей как хороший «решатель» судебных дел, и моральные качества и прошлое этого господина ее абсолютно не интересовали. Любая публичная критика в адрес многочисленной армии «любих друзів» Тимошенко встречалась «в штыки». При этом бютовские «поллюцеры» заваливали все информационное пространство сообщениями, которыми пытались дискредитировать кого-либо, кто осмеливался критиковать эту братию. Интересно посмотреть, как сейчас бютовские деятели начнут неожиданно прозревать относительно моральных добродетелей господина Портнова. Со своей стороны, я лишь могу посоветовать бютовским штабистам заранее подготовить файлы с информацией о добютовской деятельности, я так думаю, по меньшей мере еще двух десятков упоминавшихся ранее «любих друзів» Тимошенко. Убежден, довольно скоро они понадобятся для публичного использования.

... И последнее. Несмотря на решение Конституционного суда о признании правомочной «тушеной» коалиции, в 2011 году состоятся местные, а в 2012 году – парламентские выборы. Протянуть власти до тех пор, не начав болезненные действия, связанные с затягиванием поясв, не удастся. Наследство, которое оставила госпожа Тимошенко «регионалам», настолько катастрофично, что правительству неминуемо придется принимать очень непопулярные решения. В этих условиях рейтинг Виктора Януковича и ПР уже с осени начнет падать. И я уверен, что никакого админресурса не хватит, чтобы перекрыть на выборах это падение. Вместо того, чтобы провести осенью парламентские выборы и сформировать стабильное правое большинство и стабильное правительство, которое смогло бы попробовать, не оглядываясь на рейтинги, провести за полтора-два года кардинальные экономические реформы, Виктор Янукович и ПР увлеклись желанием монополизировать всю власть в стране. К тому же сопровождается это массовыми украинофобными выходками представителей новой власти, которая еще больше раздувает страсти в обществе.

Хорошо известно, что власть можно держать в руках, лишь опираясь на популярность. Причем популярность не какой-то определенной политической силы, а персонифицированную. Силой и угрозами можно удержать власть лишь на определенное время, а затем уровень общественного недовольства становится настолько мощным, что сметает с должностей любых власть предержащих. Похоже, неосознание этого общеизвестного факта еще дорого будет стоить и президенту Виктору Януковичу, и «регионалам».

Борис Кушнирук