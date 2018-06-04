Кто кого блокировал?

О том, что сегодня утром работа Верховной Рады начнется с блокирования парламентской трибуны силами оппозиции, было известно еще вчера. В поздних телеэфирах депутаты от оппозиции заявляли, что во вторник будут блокировать трибуну с требованием принять закон о регуляции тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в частности, о том, что рост тарифов не может превышать роста средней заработной платы) и постановление о внесении на рассмотрение ВР закона об изменениях в бюджет 2007 года, в которых предусмотреть поэтапное повышение заработной платы до уровня минимального прожиточного минимума.

Сегодня антикризовики пришли в Верховную Раду в полвосьмого утра и сами бок о бок, как в свое время демократы, заняли места в ложе правительства, в президиуме, возле трибуны. Там стояло около семидесяти человек от Партии регионов.

На столах в ложе прессы лежали постановление лидера фракции НУ Вячеслава Кириленко и законопроект Юлии Тимошенко, которые стали официальным поводом для протестов. Если кратко, в тех документах содержалось: первое – требование внести изменения в Госбюджет, чтобы повысить зарплаты и пенсии до прожиточного минимума, и второе – ввести единую государственную политику по тарифам ЖКХ, которые не могут повышаться быстрее, чем растет средняя зарплата работников, занятых в отраслях экономики, за последний календарный год.

С трибун горячо выступили Александр Турчинов и Вячеслав Кириленко.

– Ярослав Михайлович, – обратилась я в кулуарах к Ярославу Сухому, народному депутату от Партии регионов. – Азаров требует от журналистов аплодисментов за показанные правительством темпы экономического роста. Отчего же “антикризисному” большинству не проголосовать постановление о повышении пенсий и зарплат.

– А почему вы не вспоминаете, как Ющенко требовал аплодисментов за то, что он уволил восемнадцать тысяч работников, – спросил в ответ господин Сухой, – Поставим настоящие документы на голосование – не переживайте.

Тот же вопрос мы адресовали народному депутату от СПУ Василию Волге.

Господин Волга был общительнее:

– То, что происходит сейчас, – это один из пунктов дестабилизации в стране, к которой подключился Президент. Есть два постановления об увеличении пенсий и зарплат и выработки тарифной политики. Что касается тарифной политики, то есть решение Конституционного Суда, признавшего, что регулированием тарифов занимаются местные органы самоуправления. Это исключительная прерогатива органов местного самоуправления. Еще есть требование оппозиции повысить пенсии. По результатам работы первого квартала мы должны пересмотреть пенсии и зарплаты. Нам действительно есть из чего поднимать. Но прошла только половина первого квартала, а по результатами первого квартала мы пересмотрим... В Кабинете министров создана рабочая группа. И пошел анализ, нынешние темпы роста – это просто всплеск или это системное нарастание ВВП. Если рост ВВП системен, тогда мы можем минимальную зарплату увеличить до 450 гривен. Но не за полтора месяца. Действия оппозиции – это опережающий популизм.

Однако Владимир Яворивский народный депутат БЮТ, который это все услышал, за словом в карман не полез:

– Мы своими популистскими решениями отстояли возможность запрещения ГТС, не дали снять последнюю рубашку из Украину. Поэтому, если правительство постоянно говорит, что у него все растет, то мы спрашиваем, почему не растет зарплата. Мы должны проконтролировать, чтобы результаты роста не исчезли. Мне, конечно, не по себе, что депутаты от Партии регионов делают нашу работу, блокируют трибуны вместо нас. Я хожу, шучу: говорю, ребята, может, вам какой-нибудь бутерброд принести из буфету?

Рядом Тарас Черновил пел старую песню о главном. Говорил, что эти постановления оппозиции появились как ответ на требование большинства образовать следственную комиссию, которая бы расследовала долги ЕЭСУ. Журналисты скептически улыбались. Дело ЕЭСУ никому не интересно, а для укрощения Тимошенко – не очень эффективно.

Из зала вышли лидеры фракций. Кириленко давал брифинг, мимо пробежала коммунистка Екатерина Самойлик и с плохо скрытой завистью громко спросила:

– Это кто здесь пиарится? А, Кириленко...

Можно только представить, как подкаблучным коммунистам жить и не использовать такой шанс для паблисити, как тарифная война.

Однако не давал скучать Александр Турчинов, народный депутат от БЮТ.

– Это право Верховной Рады устанавливать пропорции относительно тарифов, в том числе и макроэкономические показатели, по которым должно работать правительство, – сказал он УНИАН. – Это обязанность парламента защитить граждан. Потому что гражданин из Донецка не виноват, что он живет в Донецке, где тарифы повышены в четыре раза. И ситуация не может быть бесконтрольной в тех вопросах, которые касаются тарифной политики. Вся их статистика говорит о том, что есть 15 миллиардов дополнительных доходов бюджета. Эти деньги не должны прятаться по карманам корпораций, а должны быть направлены именно на пенсии и зарплаты. Есть основания повышать зарплаты уже сейчас. Так как достижение задекларировано еще месяц назад. Номинально за счет инфляции возросли поступления, и эти номинальные вещи должны трансформироваться не только в статистику, но и в реальные зарплаты.

Вечернее заседание началось с выступлений и голосования по упомянутым проектам. Постановление и законопроект были поставлены на голосование практически первыми. Безуспешно. “За” проголосовали только 193 народных депутата из 438, зарегистрированных в сессионном зале.

Пленарный день продолжался.

– Дмитрий Игнатьевич, – спросила я в кулуарах народного депутата от БЮТ, политолога Дмитрия Выдрина. – Что же это за блокирование такое? Сессия продолжается, законопроекты депутатов парламентского большинства принимаются. Несмотря на то, что антикризовики блокируют трибуну, их карточки прилежно голосуют нужные законопроекты. А оба нормативных акта оппозиции не принято. Не удалась эта акция, согласны?

– Согласен. Сам хожу, пью успокоительное. А что делать, когда недостает мозгов, недостает технологий, других форм противодействия. Можно было бы находить формы как “наклонять” правительство. Думаю, мы придем к компромиссу на согласительном совете. И я чувствую, что у правительства есть мотивы пойти на компромиссы по выработке единой тарифной политики, но они опасаются, что оппозиция запишет слишком много баллов в свою пользу. То есть им нужно создать впечатление, вроде бы они причастны к этой электоральной победе – незначительной для них, но значительной для оппозиции. Сейчас много будет зависеть от тех, кто проводит переговоры от имени оппозиции. Если наши переговорщики смогут создать иллюзию причастности “антикризисной коалиции” к нашей победе, то переговоры будут удачными.

Лана Самохвалова, фото Дмитрия Стаховского