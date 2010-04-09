Встреча Януковича с Обамой - под вопросом

Программа назначенного на 11-14 апреля визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США еще уточняется.

Об этом сообщает газета «Сегодня» (№77 от 9 апреля с.г.).

«МИД занят организацией полноценной, а не 10-минутной встречи ЯНУКОВИЧА и ОБАМЫ. В том числе и сам министр, у которого крупные связи в Штатах. Но расписание Президента США расписано на год вперед. Пока все проблемно», - сказал источник издания.

По его словам, практически решено, что Президент Украины в США также встретится с российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, главной целью визита В.ЯНУКОВИЧА в США является участие в саммите по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне 12-13 апреля. На предстоящую встречу приглашены делегации от 47 государств мирового сообщества.