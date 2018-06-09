«Регионалы» готовятся покорить Киев?

Преступление тяжело совершить впервые, дальше все уже идет по накатанной тропке. Что-то подобное происходит сегодня и в украинской политике. Ведь, судя по всему, команда Виктора Януковича решила не ограничиваться насилием над Конституцией в ситуации с созданием коалиции «тушек» (пусть и освященной КС), но и замахнулась на то, чтобы одним махом установить свою власть в столице Украины, Киеве.

Сразу в двух влиятельных изданиях - «Коммерсант» и «Дело» - вышли публикации о том, что в недрах Кабмина зреет новая редакция «Закона о столице», которая предусматривает, в сущности, отказ от прямых выборов городского головы.

Якобы, соответствующий законопроект был представлен на заседании правительства 7 апреля. Согласно с предложенными нововведениями, должности мэра Киева и секретаря Киеврады отменяются, а вместо них вводятся должности председателя и заместителей председателя городского совета, которые будут избираться из числа ее депутатов.

При этом все полномочия исполнительной власти переходят к главе Киевской городской госадминистрации, которого назначает президент по представлению Кабмина. Глава же горсовета превращается, в большой мере, в декоративную фигуру.

Очевидно, что регионалы хотят посадить в Киеве своего человека и решили пойти уже проверенным путем. А именно — если нельзя изменить Конституцю, то нужно изменить законы, которыми регулируется формирование органов власти.

Так было в случае с созданием парламентского большинства — изменения коснулись закона о регламенте Верховной Рады. Коалиция «тушек» - это не только политический ход, но и грубое искажение последних парламентских выборов. Именно по их результатам, а не через привлечение перебежчиков, и должен формироваться Кабинет министров.

Также именно теперь, судя по всему, что-то подобное ожидает и Закон о столице, который «подрихтуют» так, что воля киевлян избирать себе власть окажется просто лишней.

Нынешний мэр, Леонид Черновецкий действительно насолил уже многим, прежде всего горожанам, однако, насколько можно понять, Януковичем движет совсем не беспокойство о действительно запущенном городе. А то, что именно президент стоит за атакой на столицу, не вызывает сомнения — без его воли ни Азаров, ни кто-либо из правительственных чиновников и пальцем не шевельнут.

Черновецкого хотят «наказать» за недобранные Януковичем проценты. Леонид Михайлович вместо того, чтобы выполнять обязательства, как всегда, валял дурака, и как бы он сейчас ни пытался выслуживать перед «регионалами», они вряд ли его простят.

Кроме того, у кандидата от Партии регионов на выборах мэра Киева минимум шансов на победу. Более того, именно в Киеве значительной поддержкой пользуется главный враг Януковича — Юлия Тимошенко.

Экс-премьеру сегодня нужно искать возможности выиграть если не глобальные, то локальные политические бои. Потому участие и прогнозируемая победа Тимошенко на выборах киевского городского председателя - прекрасный шанс для укрепления оппозиции, и, очевидно, не входит в планы Януковича.

В конечном итоге, ключи к власти в Украине все же лежат не в Донецке, а в Киеве. Фактически, сегодня Янукович работает в недружественно настроенном к себе городе, жители которого голосовали за его оппонентов. Кроме того, дополнительное напряжение среди киевлян создают и обоснованные опасения очередной волны донецкой экспансии на всех уровнях.

Именно развитие событий в столице разрешает политическую ситуацию в интересах того или иного лидера. И тут можно обратиться не только к свежему киргизскому опыту, но и к опыту самого Януковича в 2004 году. Тогда он проиграл борьбу потому, что проиграл Киев. И теперь, не тратя даром время, решил посадить в столице своего наместника.

Политические силы, представленные в Киевраде, уже отреагировали на обнародованную информацию. Представитель Блока Кличко Дмитрий Андриевский заявил, что в случае необходимости его политсила будет инициировать референдум по этому вопросу.

Представитель БЮТ, народный депутат Владимир Бондаренко в свою очередь заявил, что Партия регионов пытается окончательно узурпировать власть.

«Партия регионов в городе Киеве не имеет надлежащей поддержки, потому кандидат от этой политической силы никогда не станет мэром. Осознавая это, Партия регионов начала думать, как завладеть Киевом. Это ничто иное как грубое, циничное нарушение всех существующих законов и Конституции. Хотя учитывая последние события в Конституционном суде, а именно - признание коалиции «тушек», суд может просто закрыть глаза на все нарушения, и киевлянам насильно привезут мэра из Макеевки или Енакиево», - отметил он.

Слова депутата можно было бы воспринимать как иронию, если бы не примеры других важных регионов. На сегодняшний день, например, Кабинетом министров Крымской автономии руководят именно выходцы из Макеевки.

Если изменения к закону о столице именно в таком виде будут одобрены Верховной Радой, это будет означать, что концентрация власти в одних руках в стране достигнет своего апогея.

Евгений Булавка