На выставке «Волынская резня» националисты устроили драку (фото)

Сегодня в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» 15 представители Всеукраинского объединения «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий затеяли массовую драку.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, указанные лица ворвались в демонстрационный зал и стали уничтожать экспонаты. Всех 13 задержанных доставили в Шевченковское районное управление милиции.

Задержанным, как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении столичной милиции, угрожает штраф. 7 человек привлекаются к административной ответственности за мелкое хулиганство, а еще шестеро - за неповиновение сотрудникам милиции.

В свою очередь, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве проинформировали, что 8 апреля во время брифинга в Украинском доме по вопросу открытия документальной фотовыставки 13 представителей одной из политических сил совершили попытку помешать народному депутату Украины Вадиму КОЛЕСНИЧЕНКО общаться с журналистами.

Как отметили в главке, "сначала нарушители громко выкрикивали разные лозунги, мешая проведению брифинга. Народный депутат Украины обратился к хулиганам и попросил прекратить беспорядок. В ответ на это они начали рвать книжки с фотографиями экспозиции выставки и бросать их в сторону народного депутата".

После этого В.КОЛЕСНИЧЕНКО обратился к сотрудникам милиции с просьбой навести порядок в зале. Один из сотрудников милиции обратился к участникам акции и попросил прекратить нарушать общественный порядок.

Однако участники акции протеста "сделали попытку приблизиться к народному депутату, при этом устроили потасовку с сотрудниками частной охранительной фирмы, которые также присутствовали в зале".

Для сохранения общественного порядка сотрудники милиции вывели нарушителей из зала. При этом последние отказывались повиноваться законным требованиям правоохранителей.

Поскольку в действиях протестующих имели место признаки нарушений административного законодательства Украины, эти лица были доставлены в Шевченковское райуправление для составления административных протоколов.

Впоследствии, уже в райуправлении милиции, выяснилось, что один из задержанных является сотрудником средства массовой информации. "Необходимо отметить, что во время инцидента в зале Украинского дома этот гражданин был среди нарушителей и не сообщил сотрудникам милиции о том, что он журналист и выполняет свои профессиональные обязанности, а наоборот, не покорился милиции", - отметили в ЦОС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» за нарушение общественного порядка милиция задержала представителей Всеукраинского объединения «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий.

По данным Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, указанные лица ворвались в демонстрационный зал и начали уничтожать экспонаты. Все задержанные доставлены в Шевченковское районное управление милиции.

Вместе с тем в пресс-службе ВО “Свобода” заявили, что Киевская городская организация ВО «Свобода» обратилась к СБУ с требованием запретить проведение фотовыставки “Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА”, организованной ВОО “Правозащитное общественное движение ”Русскоязычная Украина” и Обществом увековечения памяти жертв преступлений украинских националистов (Польша).

Члены ВО “Свобода” считают эту выставку “украинофобской” и требуют от СБУ объявить ксендза Тадеуша ИСАКОВИЧА-ЗАЛЕСКОГО, который возглавляет польскую организацию, персоной нон-грата в Украине.

В “Свободе” настаивают, что “фотовыставка” направлена на “разжигание междунациональной и религиозной вражды и унижение национальной чести и достоинства украинцев”, поэтому ее проведение должно быть запрещено на основании статьи 161 Уголовного кодекса Украины.