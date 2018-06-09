Памятник Сталину власть считает не своим делом. А памятник Гитлеру?

Недавно запорожский коммунист Зубчевский сообщил, что в Запорожье ко дню победы готовятся установить памятник Иосифу Сталину. Украинская власть в лице вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко и министра образования Дмитрия Табачника сразу сказала, что государство не должно в это вмешиваться.

Мы задали историкам и общественным деятелям Украины вопрос: должна (имеет ли право) ли власть вмешиваться в увековечение памяти людей с настолько, мягко говоря, неоднозначной биографией?

Олесь Доний, вице-премьер по гуманитарным вопросам оппозиционного правительства: ВЛАСТЬ ВЗЯЛА КУРС НА ДЕУКРАИНИЗАЦИЮ, ПОТОМУ СПОКОЙНО СМОТРИТ НА ПАМЯТНИК ПАЛАЧУ СТАЛИНУ Совершенно очевидно, что в гуманитарном секторе представители правительства Азарова и Януковича - Табачник и Семиноженко взяли четкое направление на деукраинизацию. Если они взяли курс на уменьшение украинского языка, на разрушение фундаментов украинского государства, то, соответственно, это место они должны заполнить другой идеологией, другим языком, другими ценностями.

Именно поэтому власть спокойно смотрит на попытку поставить памятник одному из палачей украинского народа - Сталину.

Табачник фактически уклонился от ответа, сказав, что в разных регионах могут быть разные герои. Хотелось бы увидеть реакцию Табачника, если бы кто-то в каком-то селе захотел поставить памятник Гитлеру.

Нормальную позицию из правительства Януковича занял лишь министр юстиции Александр Лавринович, который считает незаконной такую попытку. Но это не удивительно, потому что не будем забывать, что господин Лавринович – один из немногих, который оказался в Партии регионов из старой плеяды представителей Народного руха Украины, которые понимают, какой вред нанес коммунистический режим украинскому народу. Но это скорее исключение, чем последовательная позиция этой партии.

Юридических механизмов запретить установку памятника нет. Конечно, со стороны общественных организаций будут попытки заблокировать это, но не забываем, что по всей Украине до сих пор стоят памятники Ленину, во многих городках есть улицы Ленина. Вред от Ленина Украине – фактически равноценен вреду от Сталина.

Потому, к сожалению, идет речь о нехватке культуры, знаний у значительной части населения Украины. И при нежелании власти вести образовательную работу, ситуация может не измениться. Эта власть таки не желает вести образовательную работу.

Не забывайте, что Сталин, кроме того, что палач украинского и других народов, является одним из символов российского могущества. В данном случае желание поставить ему памятник, – это противодействие украинской идее и утверждение российской идеи шовинизма, которая сейчас набирает обороты в Украине. То есть в Украине живет значительная часть населения, которая до сих пор не воспринимает украинское государство, как отдельную нацию, и желает присоединения Украины к России. В этом плане Сталин для них – символ российского могущества.

Этот прецедент я рассматриваю, как один из винтиков механизма деукраинизации Украины, которая сейчас набирает обороты.

Анатолий Стриляный, публицист: СЕМИНОЖЕНКО, ТАБАЧНИК И ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО НЕ МОГУТ ОТКРОВЕННО СКАЗАТЬ, КАК ЭТО ИМ НРАВИТСЯ Табачник лицемерит. Потому что сооружение этого памятника – это и есть результат вмешательства государства, которым завладели после последних выборов определенные политические силы. Вот в чем дело.

Не будь этой победы, не было бы памятника Сталину. И это нужно сознавать. Думаю, для каждого это само собой понятно.

Насколько известно, памятник ставят коммунисты. Скажите, а кому еще они могут поставить, как не Сталину. Тем более такие коммунисты как в Украине и России: коммунисты Симоненко и коммунисты Зюганова. Поскольку они существуют, не запрещенные, полноценные участники политической жизни. В известной мере даже чувствуют себя хозяевами. Благодаря ним Украина до сих пор не имеет нормальных земельных законов. Но за годы своего легального существования коммунисты нанесли столько вреда Украине, что такой вред, как этот памятник – вообще пустяк.

Семиноженко, Табачник и все остальные просто не могут откровенно сказать, как это им по нраву. Свой вкус, свой сталинизм выражают своим молчанием.

Конечно, для них неприятно, что они пока не создали страну, чтобы откровенно, вслух радоваться по поводу памятника Сталину.

А чего ожидать от людей, советско-российское направление которых, вполне очевидно проявляется во множестве больших и мелких фактов, событий.

Это один из штрихов того, что в Украине происходит попытка советско-российской реакции. Исторически это понятно, ожидаемо.

Дальше все будет зависеть от того, как будет протекать дальнейшая борьба демократической Украины с недемократической.

Если общество пропустит установку этого памятника, то можно будет сказать, что это - все еще то общество, где могут поставить памятник Сталину и он торжественно будет стоять. Это и является характеристикой.

Известно, что никто так не умеет пользоваться в собственных антидемократических целях демократией, как враги демократии. Эту традицию еще Ленин заложил задолго до революции, когда пользовался началом демократизации российской империи для того, чтобы навсегда уничтожить демократию. И Табачник, Семиноженко и вся эта сила, которая сегодня завладела Украиной, действует в традициях Ленина.

Другое дело, что эта власть ограничена. Думаю, Табачник, Семиноженко и все остальные внутренне страдают намного больше, чем такие люди, например, как Сверстюк и демократические силы. Их страдание таково, что проклятие, мол, мы завладели страной, имеем власть, но до сих пор вынуждены молчать о своих вкусах и выражать их вот таким символическим образом. А другие во весь голос кричат о своих вкусах.

Лесь Подервянский, писатель, художник: ЕСЛИ ОБЩЕСТВО ЭТО ПОЗВОЛИТ, ТОГДА ОНО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НАЗЫВАТЬСЯ ОБЩЕСТВОМ, А – БЫДЛОМ И ТОЛПОЙ Считаю, что это позор! Считаю, что страна, которая позволяет ставить памятники Сталину, не имеет права на существование. Такая страна не имеет права быть независимой страной.

Если наше общество это позволит, тогда оно не имеет права называться обществом, а – быдлом и толпой. Если общество такое позволяет, оно не имеет права на независимое государство.

Табачник и Семиноженко говорят, что государство не должно вмешиваться в сооружение памятник Сталину. Я бы хотел посмотреть, как бы, например, власть Израиля не вмешивалась в то, что кто-то где-то частным образом поставил памятник Гитлеру. Если бы евреи это позволили, они бы, очевидно, тоже просто потеряли право называться народом.

Сегодняшняя власть – это не власть, это, собственно, просто холуи. Власть, которая позволяет Сталина, не имеет права на существование.

Евгений Сверстюк, писатель, диссидент, совесть нации: ЭТО ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ

Памятник Сталину – это одно из проявлений нашей политической дикости.

Таких проявлений много. Они свидетельствуют о полной безответственности перед обществом.

Власть пытается вроде бы умыть руки, потому что она, скорее всего, не имеет ясности относительно преступлений ХХ века.

Это обида для общества, для народа. И на это нужно реагировать как на обиду. Думаю, все должны об этом говорить, обращать внимание.

Это одно из проявлений политической шизофрении, а значит, есть больные, которых нужно лечить.

Убежден, что в Запорожье есть достаточно сознательных людей, которые противостоят этому.

Если бы власть испытывала чувство стыда и ответственности, то она бы тихонько это остановила.

Андрей Ильенко, историк, член ВО «Свобода»: СЕГОДНЯШНЯЯ ВЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ПЕРСПЕКТИВУ КВОЛОГО БЫДЛА, МЛАДШИХ БРАТЬЕВ РОССИИ. Государство не должно вмешиваться.

Ну, это полный абсурд, спекуляция и манипуляция, потому что гуманитарная политика является чрезвычайно важной в построении и функционировании государства. Является неотъемлемой частью государственной политики. А если мы говорим о таких символических вещах, как установка памятников, названия улиц, городов, чествование или не чествование определенных исторических фигур...

Любое государство должно иметь для себя четкое понимание, что есть государственные герои, а есть люди, которые являются палачами и врагами украинской нации. В данной ситуации Сталин – это человек, который является олицетворением зла для большинства мира, не только для Украины.

Для нас он особенно враждебен, потому что именно во времена Сталина в Украине проводилась политика геноцида украинской нации, которая достигла фантастических масштабов. Голодомор, репрессии украинцев пришлись именно на правление Сталина, потому даже сама постановка вопроса, чтобы каким-то образом почтить память Сталина должна получать уголовное преследование в сегодняшней Украине, не больше и не меньше.

Памятник Сталину – это грубая украинофобия, плевок в душу всем тем, кто пережил геноцид и их потомкам – всем украинцам. И никакое это не право кого-то считать его героем или не считать.

Никто сегодня не имеет права восхвалять Сталина. Сталина, которого даже сами коммунисты в 56-ом году признали преступником и сами коммунисты его подвергли осуждению.

Те люди, которые пытаются вытягивать таких людей, как Сталин не видят себя частью украинской нации, они - пятая колонна, которая действует в интересах иностранных государств, ненавидит и всеми возможными средствами борется с Украинским независимым государством, стремится превратить Украину в колонию, где опять будут проводить геноцид нашего народа.

Потому мы должны решительно противодействовать любым попыткам героизации Сталина и любых деятелей коммунистического режима.

А если завтра кто-то захочет в Израиле поставить памятник Гитлеру? Я бы хотел посмотреть на реакцию евреев. Но что там в Израиле, в Германии - Гитлеру. Почему бы и нет. Гитлер, своих граждан не уничтожал, в отличие от Сталина. Этот уничтожал всех подряд. Представим, что немецкая власть скажет: «Ну есть такая инициатива, пусть люди кому хотят ставят себе памятник, а нам какая разница, государство не должно в это вмешиваться».

Или поставить памятник Мазепе в России. Интересно, как на это отреагирует российская власть.

Поймите, вопрос заключается в том, что каждое государство должно иметь свою национальную идеологию.

Если украинцы позволят этот памятник, это будет значить, что украинцы должны быть ликвидированы как нация вообще, им отведут роль кволого быдла, младших братьев России, которые не имеют своей истории и ничего вообще.

Именно такую перспективу нам предлагает сегодняшняя власть.

Опросила Оксана Климончук