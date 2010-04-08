За невозвращенный командой Тимошенко залог за ОПЗ заплатит Казначейство

Генеральная прокуратура Украины в результате проверки соблюдения законодательства при выполнении судебных решений в сфере приватизации выявила признаки преступления в действиях должностных лиц Государственного казначейства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, злоупотребляя служебным положением и препятствуя выполнению судебных решений, должностные лица госказначейства на протяжении шести месяцев после проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» не возвратили двум его участникам – юридическим лицам конкурсные гарантии в размере 800 млн. грн., в результате чего суд взыщет с Фонда государственного имущества Украины штрафные санкции в размере более 3 млн. грн., что причинило существенный вред интересам государства.

Генпрокуратурой по этим фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

Комментируя решение комиссии, исполняющий обязанности главы ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что считает адекватной ценой приватизации завода 8-9 млрд. грн.

В октябре 2009 года ООО «Нортима» заявила, что Фонд госимущества Украины не возвратил своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 декабря 2009 года Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с ФГИУ в интересах ООО «Нортима» 400 млн. грн. конкурсной гарантии и 2 млн. 695 тыс. 890 грн. 41 коп. – 3% годовых за несвоевременное выполнение денежного обязательства.

ООО «Фрунзе-Флора» также заявила, что ФГИУ не возвратил ей средства. 14 декабря 2009 г. Хозяйственный суд Киева принял решение, которым ФГИУ обязан вернуть ООО «Фрунзе-Флора» 400 млн. грн.

Аналогичные заявления озвучивала и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. В частности нынешний лидер оппозиции обвинила участников аукциона в сговоре с целью занизить продажную цену Одесского припортового, после чего единственным, по ее мнению выходм оставалась отмена результатов приватизационного конкурса.