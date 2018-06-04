Леня становится ближе к космосу?

Пару месяцев назад участники акций протеста под стенами столичной мэрии держали плакаты с остроумной надписью “Леню – в космос, тарифы – на землю!”. Что ж, тарифы немного приблизились к грешной земле после исторического заседания Киеврады 8 февраля. А теперь появляются признаки того, что и „Леня” начинает движение из мэрского кресла в направлении бескрайних просторов космоса.

Дело не в громких заявлениях о всекиевском референдуме о недоверии городскому председателю и не в создании нескольких групп “инициативных граждан”, которые должны этот референдум инициировать. Пока еще крючкотворы из КГГА блокируют референдум даже на стадии подачи заявки от инициативной группы. А вообще здесь имеются десятки юридических закавык, которые делают проведение этого мероприятия в Киеве практически невозможным.

Дело и не в том, что у Черновецкого в Киеве рейтинг обвалился едва ли не до отрицательного значения.

Нет, дело в том процессе, который политологи называют “переформатирование депутатского корпуса Киеврады”. Не секрет, что у Леонида Михайловичу были развязаны руки и в вопросе тарифов, и касательно киевской земли, и в части пакетов акций предприятий, и в том, что касается банка “Крещатик” лишь потому, что за спиной у него стояло убедительное большинство Киеврады. Если же вот такое убедительное большинство депутатов развернется против команды Черновецкого, то шансы мэра на “космический полет” повышаются многократно.

А на протяжении последних трех дней прозвучало несколько очень грозных для мэра сигналов. Для начала еще недавно “свой в доску” для городского председателя лидер фракции ГАК в Киевраде Александр Пабат (который вот только что был пламенным агитатором за повышение житлокомтарифов) пообещал, что его политическая сила теперь донесет до киевлян правду о тарифах, а фракция его полностью может поддержать решение об отставке Леонида Черновецкого, если оппозиция предложит достойную кандидатуру с четкой программой действий.

Правда, злые языки поговаривают, что резкий зигзаг ГАК и Пабата-младшего вызван никоим образом не проснувшимися, наконец, воспоминания о предвыборных обещаниях. Якобы причина совсем другая – негласный шеф и спонсор ГАК ікс-бютовец Иванов обиделся на Леонида Михайловича, поскольку тот пошел на уступки в тарифном вопросе и лишил “Киевэнергохолдинг” “навара” в полтора миллиарда гривен. Зря Ирэна Кильчицкая обещала, что эти деньги будут сняты с социальных программ и отданы “куда надо”. Ведь гарантии нет – такой денежный вопрос должен проходить через сессионный зал Киеврады. И имеет все шансы не пройти, потому что времена меняются.

Даже такой известный миротворец, как лидер Народной партии Владимир Литвин, заявил, что если вопрос об отставке действующего мэра будет ставиться на голосование, “независимо от того, чья это будет инициатива, мы ее поддержим”.

А еще через день на Черновецкого наехали его главные союзники, благодаря которым и стало возможным его многомесячное благоденствие. Лидер фракции Партии регионов в Киевраде Омельяненко заявил, что чиновникам Киевской городской государственной администрации Голубченко и Яструбинскому может быть выражено недоверие. По словам Омельяненко, на последней сессии Киеврады фракция Партии регионов в Киевраде выразила требование к Черновецкому: разобраться, кто является виновником неправильного расчета повышения тарифов в 3,4 раза. Омельяненко отметил, что Черновецкий не позже следующей сессии Киеврады 22 февраля должен отчитаться по этому вопросу о деятельности первого заместителя председателя КГГА Голубченко и начальника главного управления Киева по вопросам ценовой политики Яструбинского относительно тарифной политики. По результатам отчета Партия регионов поднимет на Киевраде вопрос о выражении недоверия чиновникам и административном наказании.

Параллельно премьер-министр Янукович сделал заявление о возможности возбуждения уголовных дел по факту необоснованного повышения тарифов.

Названные Омельяненко чиновники восприняли это все очень серьезно: по сообщению газеты “Сегодня”, в пятницу во время заседания в столичной мэрии начальнику ГУ ценовой политики Яструбинскому стало плохо, ему вызывали сразу три бригады “скорой помощи”.

Когда под мэрией стояло десять тысяч рассвирепевших киевлян, никому из чиновников плохо не становилось. Так поневоле поверишь в то, что кое-кто из высокопоставленных правительственных чиновников решает служебные вопросы точными ударами в область печенки.

Мотивация действий “донов” - более-менее понятна. Социологические данные показывают, что население склонно обвинять в необоснованном повышении жилищно-коммунальных тарифов именно правительство Януковича. А, следовательно, – и Партию регионов. И на этом поле довольно успешно ведет собственную политическую игру БЮТ со своим волшебным лидером во главе.

Хорошо известно: если руководитель “сдает своих”, то этим дело никогда не ограничивается. Первый успех вдохновляет нападающих, соответственно, неудача деморализует тех, кто защищается. Они сдают потом и следующий кадровый рубеж (в данном случае после Голубченко такой останется один – секретарь Киеврады Олесь Довгий).

А еще происходит деморализация рекрутированных Черновецким “наемников” в Киевраде. И это облегчит привлечение антимэрскими силами такого мощного ресурса как императивный мандат.

Можно допустить, что БЮТ и Блок Виталия Кличко, которые больше всего пострадали от перебежчиков, не будут подставляться под конституционный принцип “закон обратной силы не имеет”. Будут применены методы, которые вызовут действия депутатов сейчас, после вступления закона в действие. Например, “перебежчику” предлагают написать заявление о возвращении в состав “родной” фракции. Отказывается – исключают за отказ (языком закона – “невход в состав фракции”). Не отказывается – рассматривают заявление и опять же исключают “за невыполнение предвыборных обещаний”, “отрыв от избирателей” и тому подобное. Слава богу, закон не регламентирует перечень причин.

Во втором случае либо депутат подает иск в суд, если он свято верит в таланты юристов Черновецкого. Или же, видя, что Леонид Михайлович “своих” защитить не в состоянии, тихонько идет в “серую безвестность”, чтобы не получить на свою голову еще какой-то неприятности. И это очень облегчает и ускоряет решение задачи “Демократического Киева”.

Кстати, ситуация внутри “Демкиева” стала для Черновецкого еще более неблагоприятной. Был заменен лидер фракции НУ в Киевраде Дмитрий Андриевский, который, по кулуарным слухам, в последнее время начал искать компромиссы с мэром и его окружением. Как писало одно из деловых изданий, “сплетники утверждают, что господин Андриевский якобы обещал ослабить оппозиционность фракции НУ взамен на лояльность столичной власти к его бизнесу. Уже сообщалось о том, что осенью прошлого года Леонид Черновецкий инициировал проверку финансовой деятельности возглавляемой господином Андриевским компании «Киевпидземшляхбуд», которая выполняет миллионные заказы КГГА на прокладку и ремонт подземных инженерных коммуникаций. А две недели тому назад мэр заявил, что правоохранительные органы нашли финансовые нарушения в бухгалтерии «Киевпидземшляхбуду» на полмиллиарда гривень.Сам Андриевский называет такую инормацию провокацией.

Правда, никто не знает, как сложатся события в том случае, если “Демкиев” наберет таки две трети голосов в Киевраде и отправит городского председателя в отставку. Ведь единственного кандидата у демократов нет и близко.

Виталий Кличко, по информации из Секретариата Президента, совсем лишился благосклонности Главы государства. Причины не совсем понятны и, возможно, имеют личный характер. А с Тимошенко у пока еще самого рейтингового кандидата в мэры отношения буквально никакие. То есть никаких. Не может простить обид боксеру-политику и до сих пор весьма влиятельный в Киеве Сан Саныч Омельченко. И вообще, если, не дай Боже, Кличко пропустит прямой правый от Олега Маскаева, тогда можно вешать на гвоздь и перчатки, и мандат...

Не имеет шансов на поддержку у Юли и Юрий Луценко, поскольку “пасется” на том же электоральном поле. Более того, рискует оказаться перед лицом безумного сопротивления с использованием серьезного компромата.

У самой лидера БЮТ ситуация с кандидатом в мэры просто драматичная. Сама она не пойдет – политтехнологи из штаба продемонстрировали убийственный, на их взгляд, слоган против Юли со стороны противников: “Была премьером, а стала мэром”. Николаю Томенко место найдено: не слишком он годится для “материально-ответственной” работы. Александр Турчинов всем хорош – только один маленький изъян в наличии. Еще один пастор-нетрадиционал (религиозный, конечно). Пастора – на пастора?

“Наша Украина” не выражала желания поддержать ни одного из имеющихся кандидатов.

Потому на боевом марше против Черновецкого “демкиевцам” придется решать чрезвычайно сложную задачу – найти какую-то невероятную кандидатуру, которая устроила бы основных политических игроков в Киеве. И БЮТ, и “Нашу Украину”, и Блок Виталия Кличко, и Омельченко.

Николай Писарчук