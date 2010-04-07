Трое бютовцев написали заявления о выходе из фракции в Хмельницком

В Хмельницком областном совете трое депутатов от БЮТ написали заявления о выходе из одноименной фракции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель фракции БЮТ в облсовете Валентин САВЧЕНКО.

“По собственному желанию наш лагерь решили покинуть Елена ПАВЛЮК, которая работает в должности заместителя генерального директора Хмельницкой областной государственной телерадиокомпании “Подилля-центр”; Владимир КУЛАКОВ, генеральный директор производственного объединения “Хмельницклегпром”, и Анатолий АРТЕМЧУК, начальник Государственной экологической инспекции в Киевской области”, - сообщил он.

По его словам, вопрос относительно дальнейшей их партийности будет рассматриваться на ближайшем съезде партии “Батькивщина”.

В то же время В.САВЧЕНКО отверг мнение, что выход однопартийцев приобретает массовость. “Сейчас во фракции все спокойно. Готовимся к принятию нового бюджета края”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Хмельницком облсовете депутат от БЮТ Михаил НЕМОВ вышел из фракции. “Хочется конструктивной работы, а не только майданных митингов. Я готов присоединиться к команде Президента и правительства, чтобы выстраивать сильную вертикаль власти”, - объяснил он тогда свой шаг, отметив, что будет оставаться внефракционным депутатом.

Справка УНИАН. В Хмельницком облсовете насчитывается 90 депутатов, из них 35 – от БЮТ. Вторая по численности фракция "Нашей Украины" – 24 депутата. От Блока Литвина - 10 депутатов, социалистов и "регионалов" – по 8. Меньше всего – 5 депутатов – во фракции "УНП – Украина Соборная".