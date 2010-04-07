Союзное государство Украины, России и Беларуси Литвин считает утопией

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН назвал “утопией” перспективы вступления Украины в Союзное государство Беларуси и России.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады.

В.ЛИТВИН сказал: «Я думаю, это утопия». По его словам, «Украина и Российская Федерация должны отойти от ритуальных танцев и давать прямые ответы на прямые вопросы”. “Я уверен, что мы должны развивать двусторонние отношения”, - добавил председатель ВР.

Как сообщил В.ЛИТВИН, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Борис БАТУРА во время сегодняшней встречи пригласил украинских парламентариев принять участие в работе парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси. Председатель ВР отметил, что этот вопрос будет изучаться, и добавил, что украинская сторона могла бы выступить как наблюдатель.

В.ЛИТВИН отметил, что видит большой неиспользованный потенциал СНГ.

Отвечая на вопрос о перспективах вхождения Украины в Таможенный союз, В.ЛИТВИН заметил, в частности, что Украина является членом Всемирной торговой организации, которая предусматривает несовместимость с вхождением в другие экономические объединения. Он добавил, что Украина сегодня находится на решающей стадии подготовки соглашений с Евросоюзом относительно ассоциации и зоны свободной торговли. По его словам, к решению этого вопроса следует подходить с учетом упомянутых факторов.

В.ЛИТВИН 6-8 апреля находится с визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Сегодня он встретился с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ.