Самое большое суши в Украине совмещало сало и тунец

Мы сначала задавали себе вопрос: что же это такое – ролл? Тем более самый большой ролл в Украине, да еще с претензией на звание самого большого ролла в мире. Учитывая, что мероприятие, на котором должно было родиться на свет это чудо, проходило в суши-баре «Пушистый», мы решили, что речь пойдет о кухне Страны Восходящего Солнца. И не промазали: действительно, ролл – это такая японская колбаска, начиненная рыбой, рисом и водорослями. Ее потом разрезают на части – получаются суши.

Итак, 19 февраля, в канун китайского Нового года уроженец Казахстана кореец Чон, возглавил группу украинских мастеров, чтобы соорудить самый большой в стране, а может, и мире кусок японского суши. Чтобы зафиксировать рекорд, в суши-бар «Пушистый» (интересно, кто придумывает названия суши-барам?) специально прибыл руководитель проекта "Книга рекордов Украины" Игорь Пидчибий.

Украинская команда суши-мастеров решила соригинальничать. Во-первых, в блюдо добавили сало в количестве четырех килограммов – японцы этого продукта даже не знают. Во-вторых, ролл был выполнен в украинских национальных цветах. Японцы используют белый рис, наши же для национального колорита добавили в рис специальные красители, да еще приправили это дело солеными помидорами. Были здесь и традиционные ингредиенты: водоросли, икра летучей рыбы, морской окунь, лосось.

Поскольку здесь происходило беспрецедентное событие, изготовители серьезно нервничали, все думали, выйдет ли у них. Самый большой ролл в Украине – это ни что иное, как ролл, состоящий из множества маленьких роллов (их начали готовить за сутки до торжественного мероприятия), существовала вероятность, что блюдо может попросту развалиться. Боялись мастера, волновались – кушать не могли! – посетили бара, за работой поваров внимательно следили десятки камер. Стойка бара оказалась слишком тесной для ролла-рекордсмена, поэтому сначала возникла мысль соорудить блюдо на полу, но потом все же уместились на стойке. Через двадцать минут работы все было готово. С боку гигантский ролл был похож на несколько дымовых шашек, положенных одна на другую. Пидбичий зафиксировал рекорд:

– Перед нами самый большой в Украине ролл: его ширина 19 сантиметров, высота 16, длина 93 сантиметров!

Посчитали: ролл потянул на десять тысяч гривен. Взвесили блюдо: оказалось двадцать четыре с половиной килограмма. Устроители праздника сообщили, что роллом можно будет накормить двести человек. Итого, выходило по сто двадцать граммов на лицо. Организаторы сдержали слово: гигантским суши от души угостили журналистов.

Скажем честно: было очень вкусно. Главное, что, поедая суши, мы уже не разбирали, где там был тунец, где окунь, где икра, а где сало.

Игорь Пидчибий сказал:

– То, что это самый большой ролл в Украине, сомнений не вызывает, тем более что никто не делал попыток создать нечто подобное. Мы сейчас работаем над тем, чтобы он был признан крупнейшим в мире. Уже сделали запросы в организации подобной нашей, а их около сорока во всем мире. Частично информация уже пришла: пока наше блюдо самое большое. Ждем дальнейших известий.

Мастер Чон сказал, что для того, чтобы готовить как следует суши, мастер должен иметь в себе восточную кровь. В Японии надо учиться три года, чтобы ты стал помощником мастера, у нас же готовят за три месяца. Но – такова жизнь. На вопрос УНИАН, не считает ли мастер Чон, что несколько неэтично готовить такое блюдо в первый день православного поста, он изрядно смутился, осекся и ответил:

– Мы не хотели никого обидеть. Я и сам христианин.

Ладно, и мы не хотели никого подкалывать. Просто подумалось. В конце концов, для настоящего произведения искусства, каковым и был мега-ролл, можно сделать исключение. Только хорошо бы в следующий раз глянуть не только в Восточный, но и в православный календарь при изготовлении подобных блюд.

Антон Зикора