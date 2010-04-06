В БЮТ считают, что Портнов ушел к Януковичу почти как в искусство

Народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК заявляет, что соратники назначенного заместителем главы Администрации Президента Андрея ПОРТНОВА во фракции БЮТ не войдут в коалицию “Стабильность и реформы” в Верховной Раде.

Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН. (Как известно, к соратникам А.ПОРТНОВА в парламенте причисляют С.ОЛИЙНЫКА, Валерия ПИСАРЕНКО и Владимира ПИЛИПЕНКО).

С.ОЛИЙНЫК отметил, что “никакие депутаты в связи с переходом А.ПОРТНОВА на государственную службу не войдут в состав коалиции”. По его словам, речь идет об “абсолютно разных процессах”, поскольку “переход из оппозиции в коалицию это политическое действие”. “Коалиция справляется и без нас”, - отметил С.ОЛИЙНЫК. В то же время он добавил, что они будут поддерживать те инициативы, которые будут предлагаться А.ПОРТНОВЫМ и которые будут совпадать с их виденьем.

Также С.ОЛИЙНЫК назвал нелепым обвинение, что якобы А.ПОРТНОВ предал БЮТ и Юлию ТИМОШЕНКО. По его словам, такие высказывания свидетельствуют о том, что “за последние 5 лет мы заигрались просто в политику и измеряем все процессы принадлежностью к Партии регионов или к БЮТ, еще ли к кому-то, но жизнь в действительности не черно-белая”.

“А.ПОРТНОВ ушел из политики, он избрал для себя дорогу государственного служащего, где будет ограничен в комментариях, не сможет позволять себе как государственный служащий излишнее критиканство, потому что должен придерживаться другой риторики, других действий”, - отметил С.ОЛИЙНЫК.

По его словам, А.ПОРТНОВ “не является собственностью руководства блока, он имеет право избрать свой путь”. “А если бы он ушел в науку, в искусство, то что - тоже бы говорили, что ушел от ТИМОШЕНКО?”, - отметил С.ОЛИЙНЫК. Депутат подчеркнул, что А.ПОРТНОВ “сделал выбор от политической деятельности к профессиональной государственной службе, он выполнил все обязательства, которые у него были в рамках работы в БЮТ, и только после этого он ушел не в другую политическую силу, а принял предложение Президента Украины - должностного лица страны, а не директора Партии регионов”.

С.ОЛИЙНЫК подчеркивает, что сегодня многие представители судейского корпуса и тех людей, которые задействованы в процессе проведения судебной реформы, “возлагают большие надежды на назначение А.ПОРТНОВА, поскольку это та фигура, которая сможет провести эффективно уже давно назревшую реформу”.

По его мнению, по-видимому, “этим руководствовался и В.ЯНУКОВИЧ, когда приглашал А.ПОРТНОВА на этот участок, поэтому в вопросе проведения судебной реформы у него большой карт-бланш, ему сегодня доверяют и многие люди надеются, что у него это получится, поскольку он профессионал высокого уровня, который может эту реформу провести”. При этом С.ОЛИЙНЫК отметил, что это “комплексная работа”, в которой должны принимать участие и Министерство юстиции, и парламент Украины, и судебные институты.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.