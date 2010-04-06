Политолог сожалеет, что БЮТ принял в штыки "жест доброй воли" Януковича

Директор Национального института стратегических исследований, политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ заявляет, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ при назначении Андрея ПОРТНОВА на пост заместителя главы Администрации Президента в первую очередь руководствовался его профессиональными качествами.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что в сфере судебной власти нет и не должно быть политических позиций. Он добавил, что А.ПОРТНОВ приглашен на новую должность для проведения координационной работы в процессе судебной реформы.

По мнению эксперта, А.ПОРТНОВ является одним из наиболее квалифицированных молодых юристов в стране и, соответственно, его назначение в первую очередь связано с профессиональными качествами.

При этом политолог отметил, что это назначение стоит рассматривать и как «жест доброй воли». По словам А.ЕРМОЛАЕВА, в украинской политике слишком много «военных действий», и в то же время мало внимания уделяется профессиональному критерию. «Очень жаль, что БЮТ принял это назначение «в штыки», хотя декларирует, что является демократической политической силой», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.