Политолог сожалеет, что БЮТ принял в штыки "жест доброй воли" Януковича
В политике очень много "военных действий"
Директор Национального института стратегических исследований, политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ заявляет, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ при назначении Андрея ПОРТНОВА на пост заместителя главы Администрации Президента в первую очередь руководствовался его профессиональными качествами.
Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.
А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что в сфере судебной власти нет и не должно быть политических позиций. Он добавил, что А.ПОРТНОВ приглашен на новую должность для проведения координационной работы в процессе судебной реформы.
По мнению эксперта, А.ПОРТНОВ является одним из наиболее квалифицированных молодых юристов в стране и, соответственно, его назначение в первую очередь связано с профессиональными качествами.
При этом политолог отметил, что это назначение стоит рассматривать и как «жест доброй воли». По словам А.ЕРМОЛАЕВА, в украинской политике слишком много «военных действий», и в то же время мало внимания уделяется профессиональному критерию. «Очень жаль, что БЮТ принял это назначение «в штыки», хотя декларирует, что является демократической политической силой», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.