Ющенко увидел, что Янукович затеял циничную провокацию

Бывший Президент, лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО считает, что решение Донецкого окружного административного суда о неправомерности присвоения звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере засвидетельствовало курс нынешней власти на усиление противостояния в обществе.

Об этом говорится в заявлении В.ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

По его словам, для углубления противостояния уже давно используются вопросы языка, церкви, истории. “Теперь к ним добавилось еще и противопоставление одних героев другим”, - добавил В.ЮЩЕНКО.

Как подчеркнул экс-президент, такие провокационные технологии являются особенно циничными и опасными именно в канун празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его убеждению, “исключительно раскола, а не объединению общества служит тиражирование имперских штампов, которые за фальшивой парадностью скрывают настоящий героизм, сложность и трагичность украинской судьбы в ХХ веке”.

В.ЮЩЕНКО еще раз отмечает, что для миллионов граждан Украины С.Бандера был и остается национальным героем – лидером борьбы за независимость, которая развернулась в ходе Второй мировой войны и опиралась на широкую народную поддержку во многих регионах Украины.

“Этому народному признанию не смогли помешать десятилетия репрессий и усилий советской пропаганды. Раскрытие архивов, робота историков помогает все более широким слоям общества понять роль этой личности - Степан Бандера вошел в первую тройку всенародного рейтинга «Великие украинцы». Унижением национальных чувств многих украинцев является отрицание роли освободительной борьбы 40-50-х годов в обретении Украиной независимости”, - подчеркивается в заявлении.

Между тем власть, по мнению В.ЮЩЕНКО, не в состоянии опровергнуть правду об этой борьбе, поэтому пытается спрятаться за судебным решением.

“Убежден, что принятое по формальным признакам решения по политическому по своей сути вопросу лишь в очередной раз демонстрирует проблему украинского правосудия. Имеем еще один пример привлечения судебной системы к политической борьбе”, - заявил экс-глава государства.

В то же время он уверен, что ни одна юридическая казуистика не может ввести в заблуждение общество и не снимет с нынешней власти ответственность за совершение такого шага. “Это решение было предварительно запрограммировано обязательствами, взятыми в Москве ее руководителями”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что обязанность главы государства – укреплять уважение к Украинской государственности и героям борьбы за нее, сплачивать общество вокруг национальных интересов, несмотря на текущие политические расчеты или амбиции соседей.

В связи с этим В.ЮЩЕНКО призвал Президента В.ЯНУКОВИЧА осознать свою ответственность и предпринять все предусмотренные законодательством возможности для предотвращения пересмотра решений о чествовании украинских героев.

Также экс-президент обратился ко всем национал-демократическим политическим силам, ко всем патриотам Украины с призывом занять активную публичную позицию в защиту национального достоинства, нашей настоящей истории и всех героев, которые боролись за свободное, соборное и независимое Украинское государство. “Мы должны бок о бок противостоять попыткам дискредитации освободительной борьбы, консолидироваться вокруг ценностей демократической европейской Украины”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.