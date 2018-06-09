Новая политическая ситуация: риски и угрозы для Украины

Главной угрозой для государства стала концентрация власти в руках политической силы, склонной к авторитарным методам управления и связанной с криминальными кругами...

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ОКАЗАЛИСЬ У РАЗБИТОГО КОРЫТА Оценивая нынешнюю политическую, ситуацию можем выделить несколько основных тенденций. Во-первых, это заметная растерянность среди политиков, относящих себя к «национально-демократическому» лагерю. Большинству из них непонятно, что будет происходить в экономической и политической сферах, сможет ли Партия регионов и в дальнейшем монополизировать власть и какого уровня такая монополизация может достичь. Во-вторых, Тимошенко понесла поражение. В целом ее прежняя политическая и экономическая деятельность должна была в любом случае завершиться поражением, поскольку это была политика популизма, и она провоцировала резкое ухудшение экономической ситуации. В-третьих, произошла существенная дискредитация национально-демократического движения.

Это имеет несколько причин.

Постоянные конфликты между Ющенко и Тимошенко привели к постепенной деградации в глазах избирателя тех, кто представлял национал-демократию.

За последние годы прозвучало чуть ли не больше всего взаимных обвинений (отдельные из которых тянут на статьи УК) из уст высших должностных лиц. Нередко эти обвинения опускались до уровня обычной уличной перебранки. Слова "бандит", "преступник", "казнокрад" были, возможно, наименее всего обидными из словесного арсенала высших должностных лиц.

Кроме того, взаимное пренебрежение демонстрировалось публично, во время международных встреч. "Политические элиты" часто сами становились объектом насмешек со стороны внешних, явно недружелюбных к Украине сил.

К этого следует добавить недостойное поведение членов семей высших должностных лиц или представителей самой власти (случай с Луценко), которое каждый раз пытались оправдать. Все это повлекло деградацию политической власти, которая четко ассоциировалась с национально-демократическим лагерем.

Ющенко проявил неспособность четко сформировать цель и наметить конкретные шаги, необходимые на пути реформ.

В частности, выражалось желание двигаться в ЕС и НАТО, но не было четкого пошагого плана. Например, до сих пор не реализована значительная часть требований по защите прав человека, независимости судебной власти, защите личных данных (одна из главных причин, почему Украина до сих пор не имеет безвизового режима с ЕС).

То же касается кадровой политики, где вместо принципа профессионализма чаще действовал принцип личной преданности тому или иному лидеру. Классический пример - назначение на должность председателя НАК "Нафтогаз Украины" Ивченко, человека без должного профессионального уровня, который, кроме того, сумел за короткое время дискредитировать и себя, и национально-демократические силы. Показательны итоги "газовых переговоров" 2005-2006 годов, когда именно из-за явного непрофессионализма был нанесен значительный вред энергетическим интересам Украины.

В конце концов, именно кадровая политика была главной причиной дискредитации национально-демократического лагеря.

К положительным переменам можно отнести разве что реформу системы образования, позволившую существенно ограничить коррупцию при поступлении в вузы.

Фактически не были реализованы никакие реформы в сфере экономики. По сравнению с предыдущим периодом не произошло переориентации государственной политики в сторону поддержки малого и среднего бизнеса, скорее наоборот. И это при том, что именно представители малого и среднего бизнеса были движущей силой Майдана в конце 2004 года.

В опросах сами предприниматели наиболее оптимальным называют период управления Юрия Еханурова. В целом за время деятельности правительств, которые ассоциируют с национал-демократами, происходило больше негативных перемен. То есть практически осталась кучмовская экономическая система, которая еще больше деградировала.

Национал-демократы проявили неспособность принимать решения и брать на себя ответственность за судьбу страны. К такому выводу могла прийти значительная часть населения Украины, в частности, оценивая события после последних президентских выборов.

Например, депутатская группа "За Украину!" официально выступала против коалиции как с БЮТ, так и с ПР. При этом ее представители понимали, что к внеочередным парламентским выборам они тоже неготовы. Таким образом, они вообще отказались от любой реальной политической активности. Публичное поведение этой группы во время коалициады напоминало действия пресловутого Троцкого: «Ни войны, ни мира, армию распустить». Внешне красивая позиция именно этой депутатской группы не позволяла фракции НУ-НС принять хоть какое-то содержательное решение и во многом стала определяющей для реализации наихудшего сценария развития событий в Украине. Характерно, что значительная часть представителей национально-демократического лагеря даже обрадовалась нелегитимному решению ПР о создании коалиции неконституционным путем. В этом случае им не пришлось брать на себя ответственность за формирование новой коалиции, хотя необходимость такого шага была очевидна. Только в этом случае можно было хоть частично влиять на экономическую и гуманитарную политику правительства. Появление в правительстве коммунистов и по их квоте Дмитрия Табачника - прямое следствие неспособности национал-демократов принимать решения.

Неумение оценить реалии, неспособность сделать хоть какой-нибудь выбор привели к абсурдной ситуации, когда и большинство, и коалиция формировались без национально-демократических сил, а они в это время не смогли сформировать свою четкую и аргументированную позицию относительно событий в государстве.

Юлия Тимошенко пыталась подмять под себя национально-демократический лагерь. При этом происходило поглощение старых национально-демократических партий с целью реализации интересов одного мегапроекта.

На фоне разных политических "поглощений" правительство Тимошенко в экономической сфере проводило действия, которые можно трактовать как откровенно антиукраинские. В частности, речь идет о блокировании аверса Одесса - Броды; блокировании разработки Черноморского шельфа; заключение убыточных для Украины газовых соглашений с очевидной коррупционной составляющей; подготовку к заключению долгосрочных контрактов на монопольные поставки ядерного топлива из России, чем закладывалась зависимость от нее в атомной отрасли на несколько десятилетий.

Прежде всего в такой деятельности правительства Тимошенко была, очевидно, заинтересована Россия.

В частности, блокирование аверса Одесса – Броды привело к потере Украиной альтернативного источника поставок нефти.

Кроме того, Тимошенко резко изменила свое отношение к разработке Черноморского шельфа после получения премьерской должности в конце 2007 года и визита в Москву. Фактически, вытеснив американские компании из проекта разработки шельфа, Россия с помощью Тимошенко достигла двух выгодных для себя и вредных для Украины результатов.

Во-первых, не были допущены к разработке месторождений американские инвесторы, которые, очевидно, могли бы рассчитывать на защиту своих инвестиций на Черноморском шельфе со стороны правительства Соединенных Штатов. То есть из-за действий Тимошенко, наверное, согласованных из РФ, Москва достигла своей цели - не допустила существенного американского присутствия на территории Крымского полуострова. Во-вторых, РФ лишила Украину потенциального источника энергоносителей, который бы снизил энергозависимость от России.

Такие антиукраинские действия, очевидно, не остались без внимания избирателя, особенно ввиду абсурдности аргументации правительства. Все действия объяснялись борьбой с коррупцией и олигархами, но каждый раз в выигрыше оказывалась Россия, а Украина несла значительные потери.

Следовательно, среди причин дискредитации национально-демократических сил можем выделить такие:

во-первых, катастрофический непрофессионализм многих ее представителей;

во-вторых, отсутствие популярных харизматичных лидеров, способных не только провозглашать красивые лозунги, но и готовить и проводить реформы;

в-третьих, дисбаланс между декларируемой "проукраинскостью" и реальными антиукраинскими действиями;

в-четвертых, нехватка четких идеологических убеждений у представителей национально-демократического лагеря или тех, кто себя такими позиционирует (Тимошенко, Яценюк);

в-пятых, постоянные конфликты и раздор в среде национал-демократов и отсутствие реальных решений, которые бы имели влияние на ситуацию;

в-шестых, неразделение политической и бизнес-деятельности, участие в политике представителей бизнеса, в частности и ориентированных на национально-демократические силы (они не могут действовать последовательно, потому что постоянно вынуждены считаться с рисками, связанными с собственными бизнес-интересами).

Все это происходило на фоне недостаточной легитимности власти в глазах значительной части общества. Те изменения в Конституцию от 2004 года, ставшие следствием политических договоренностей и целесообразности, позже ставили под сомнение легитимность исполнительной и законодательной власти и использовались как внешними, так и внутренними силами в политической борьбе.

Как следствие, национально-демократические силы в значительной мере теряют популярность. Зато набирают электоральную поддержку силы без стойких убеждений (Яценюк, Тигипко) либо национал-социалистические (ВО "Свобода"), которые используют лишь отдельные элементы идеологии национал-демократии, при этом пользуясь левым социальным популизмом, ксенофобией и склонностью к авторитаризму. В отдельных случаях это приводит к еще большей дискредитации идеи национал-демократии как таковой и формирует негативный стереотип - мол, порядок может быть только при национальной диктатуре, а демократия свое отжила и ни на что не способна (этот аргумент активно используется разными национал-радикальными партиями в Украине).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ОТ НОВОЙ ВЛАСТИ

Главной угрозой стала, очевидно, концентрация власти в руках политической силы, склонной к авторитарным методам управления и связанной с криминальными кругами.

После того, как президент Виктор Янукович направил запрос в Конституционный суд о легитимности коалиции, можно прогнозировать несколько сценариев развития событий.

Первый. КС признает изменения в Регламент конституционными, и президент Янукович и правительство Азарова продолжат работать и концентрировать власть в своих руках.

Второй. КС решает, что изменения противоречат Конституции, коалиция признается незаконной, и Янукович объявляет досрочные парламентские выборы.

При этом следует отметить, что несоответствие Конституции процедуре формирования коалиции и правительства не обязательно будет означать немедленные перевыборы. В них не будут, скорее всего, заинтересованы ПР и Блок Литвина. Возможно, их не захочет и БЮТ, предпочитая выждать какое-то время, дав возможность ПР наделать ошибок и усилить общественный негатив к власти, а также рассчитывая, что избиратели перестанут связывать свои проблемы с деятельностью правительства Тимошенко.

Третье. ПР признает, что изменения неконституционны и одновременно обращается в КС с требованием признать недействительной конституционную реформу 2004 года, а следовательно, и измененную статью 83 о формировании коалиции парламентскими фракциями. Тогда получим монополизацию власти фактически одним лицом, влияние парламента на течение событий резко сокращается.

Однако такой вариант пока кажется маловероятным ввиду нехватки поддержки его со стороны разных групп влияния в самой ПР, а также нежелания олигархических кругов избыточного усиления президента Виктора Януковича и его нынешнего окружения. В то же время должны признать, что в украинской политике неоднократно реализовались именно те сценарии, которые никто не считал реальными. Как например, последний неконституционный захват ПР контроля за исполнительной властью. Это было сделано без всякого сопротивления - как со стороны украинского политикума и общества, так и со стороны Запада.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

Здесь главная проблема - отсутствие у правительства Азарова общественной легитимности и широкой поддержки со стороны населения, а также неготовность ПР и всего коалиционного большинства к экономическим и политическим реформам (административно-территориальной, судебной, правоохранительной, избирательной). В то же время очевидно, и это показывает международный опыт, что без поддержки и консенсуса в обществе проводить реформы крайне сложно, если вообще возможно.

На этом фоне у правительства Азарова явно будет недоставать финансовых ресурсов для выполнения государственных социальных обязательств. Зато есть большие проблемы, связанные с дисбалансом солидарной пенсионной системы (обязательства Пенсионного фонда значительно превышают поступление). Это же касается всей социальной системы. Она крайне неэффективна и популистская и не обеспечивает реализации социальной функции государства – защиты малообеспеченных слоев населения, действительно нуждающихся в социальной помощи.

Проблемы с проведением реформы в социальной сфере связаны с таким факторами:

непривлекательностью идеи приведения уровня социальных льгот к возможностям государства;

общественным невосприятием идеи повышения пенсионного возраста при очевидной потребности немедленно начать подготовку и реализацию этой составляющей части реформы (нужно повышать возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин до 65 лет, этот процесс должен занять от 10 до 20 лет);

нехваткой реальной информации об объеме разных социальных выплат и нежеланием изменять систему, когда придется отказать в выплатах тем, кто ими пользуется невзирая на имеющиеся состояния и возможности;

отсутствием механизма, который бы вынуждал людей отказываться от более дорогого жилья, которое человек не способен самостоятельно содержать, и менять его на более дешевое (как это происходит в других странах с рыночной экономикой).

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то тут проблема не в выживании этого сектора, а скорее в том, как он вообще работает. В нынешних условиях он давно должен быть в состоянии полного паралича. Сравнительно небольшое количество техногенных катастроф свидетельствует, скорее, о пока еще счастливом стечении обстоятельств, чем о стабильном состоянии ЖКХ.

Очевидно, что реформа ЖКХ одна из самых неотложных. Очень неэффективная и затратная система ЖКХ не удерживает ее от сползания к полному коллапсу и неминуемым техногенным катастрофам, зато пожирает огромные материальные и финансовые ресурсы государства.

О нежелании проводить реальные реформы свидетельствуют и первые шаги правительства: под разговоры о сокращении аппарата, формируется самое большое по числу министров правительство в Европе. Демонстрируется "экономия" на бензине и служебных машинах и зарплате президента Украины, но никаких мер для реального сокращения ненужных функций, управлений, министерств, и т. п. никто не принимает.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

К сожалению, здесь тоже не следует ожидать реформ, однако с высокой вероятностью можно прогнозировать усиление налогового давления с целью принудительного вывода доходов из тени и роста налоговых поступлений.

В то же время малый и средний бизнес будут развиваться даже вопреки государственной политике. Можно допустить, что в случае усиления налогового и административного давления этот сектор экономики еще больше уйдет в тень и продолжит развиваться, особенно на фоне сокращения рабочих мест и углубления социально-экономического кризиса. Соответственно, будет расти количество самозанятых лиц.

Поэтому, несмотря на непривлекательные условия для предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего бизнеса продолжится.

МОГУТ ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ КОРРУПЦИЮ КОРРУПЦИОНЕРЫ?

Главная задача ответственного правительства в любой стране - повышение эффективности экономики и содействие конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. Этого можно достичь лишь путем противодействия коррупции и ликвидации ее причин.

Однако очевидно, что имеющиеся в Украине политические элиты желают получить власть исключительно ради обогащения, потому принципиально не будут устранять причины, порождающие коррупцию.

Единственное, что может побудить их к реформам и кардинальному снижению уровня коррупции, - это значительное ухудшение экономической ситуации, неконкурентоспособность украинской экономической системы в условиях глобализированной экономики и неспособность обеспечить минимальные потребности общества.

При этом, при всей очевидной необходимости реформ, общественная востребованность их может возникнуть еще не скоро, особенно учитывая привычку к государственному популизму и некритическому отношению к левопопулистским лозунгам.

Кроме того, неспособность к реформам и перекладывание всех экономических неурядиц на граждан (рост тарифов, сокращение социальных льгот), как правило, делают популярными именно левые лозунги. На этом фоне даже неотложные реформы не будут находить поддержку в обществе.

При очень плохом состоянии государственных финансов (речь идет о государственном и местных бюджетах, бюджете социальных фондов и финансах государственных предприятий) можно ожидать от правительства Азарова ряда вынужденных шагов, направленных, с одной стороны, на усиление налогового давления на бизнес (кроме лиц и предприятий, связанных с правительством и президентом), с другой – на увеличение коммунальных тарифов и отказ от выплаты значительной части социальных льгот. При нехватке реформ рост тарифов и сокращение социальных льгот неминуемо будут вести к значительному падению благосостояния широких слоев населения, в то же время будут нарастать протестные настроения. Это будет означать распространение левых настроений. Этим в Западной и Центральной Украине попробует воспользоваться левоцентристский БЮТ и радикальная партия «Свобода», а в Юго-Восточной Украине - левые партии и движения, финансово связанные с властью России.

ПРАВОЦЕНТРИСТСКАЯ НИША И ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА Остается ли место правоцентристским силам при таком развитии событий?

Напомним, кто есть кто в украинской политике.

Партия регионов де-факто пропагандирует в экономической политике олигархический либерализм, предполагающий довольно высокую степень свободы для большого бизнеса, который может такую свободу купить.

Тимошенко позиционирует себя как правая, однако реально представляет левоцентристские взгляды, нередко скатываясь к левому популизму, при этом в целом не имеет устойчивых убеждений ни в экономической, ни в гуманитарной сферах.

Ющенко и «Наша Украина» (как политическая сила) - правые с точки зрения национальных вопросов, либеральные - в экономике.

УНП - в гуманитарной сфере декларируется как правая, однако убеждения значительной части партийцев в экономической политике являются левыми.

ВО “Свобода” поддерживает радикально правые подходы в гуманитарной сфере, однако полностью левая в экономической сфере, что позволяет квалифицировать эту политическую силу как национал-социалистическую.

Яценюку и Тигипко, как показала избирательная кампания, в целом недостает устойчивых взглядов на экономическую политику и внешнеполитических ориентиров. В то же время они представляют скорее либеральные экономические взгляды. Пока еще Яценюк в большей степени может рассчитывать на поддержку избирателей Западной и Центральной Украины, Тигипко - Юго-Восточной.

КПУ, СПУ, ПСПУ, «Союз левых сил», «Народная власть» и другие делают акцент на левом социальном популизме и паразитируют на пророссийских настроениях части населения, сосредоточенной в Юго-Восточной Украине.

Блок Литвина проявляет большую склонность к левому популизму, однако преимущественно его позиция размыта и определяется конъюнктурой.

При нынешних условиях, думаем, правоцентристская ниша тоже имеет перспективы, и это объясняется такими факторами:

несмотря ни на что, малый и средний бизнес будут развиваться;

количество самозанятых граждан, не зависящих и не желающих зависеть от государства и работодателей, будет расти;

политические силы, которые будут защищать и представлять интересы этих кругов населения, будут востребованы обществом;

нынешняя модель экономики, ориентированная на крупный олигархический бизнес, существующий за счет дешевых ресурсов, почти полностью себя исчерпала.

Нынешняя власть вынуждена или пойти на реформы и переориентацию на строительство правового государства с опорой на малый и средний бизнес в экономике, или будет пытаться за счет этого бизнеса продлить агонию системы государственного и олигархического капитала.

Таким образом, складывается ситуация, подобная той, которая была в начале 90-х, когда, однако, проводником национального становления стала интеллигенция, первой осознавшая важность построения национального государства для развития украинской нации.

Теперь такое же понимание приходит и к малому и среднему бизнесу, который нуждается в национальном государстве. И вот по каким причинам:

Малый и средний бизнес преимущественно ориентированы на внутренний рынок, который способно защитить только сильное национальное государство.

Этот бизнес может существовать и развиваться в сильном правовом демократическом государстве, потому что не может купить политическое влияние, как это делает крупный бизнес.

Малый и средний бизнес объективно заинтересованны в ограничении негативных последствий глобализации, ставящих под угрозу существование рабочих мест, а следовательно, и покупательную способность граждан на внутреннем рынке.

Этот бизнес заинтересован в реальной рыночной конкуренции, поскольку не имеет возможности давить на власти и выбивать помощь из государства, как это делает крупный бизнес, искусственно повышая свою конкурентоспособность.

Мы убеждены, что произошла определенная трансформация во взглядах значительной части общества, когда идеологические вопросы из чисто гуманитарной сферы переходят в экономическую плоскость. Причем они воспринимаются как обязательный атрибут сильного национального государства.

Ввиду усиления национальной экономической составной, актуальной станет дискуссия вокруг проевропейской или пророссийской государственной модели и проевропейского или пророссийского направления развития Украины.

Думаем, в этой дискуссии имеют все шансы закрепиться и усилиться правоцентристские силы как политическая основа экономики малого и среднего бизнеса.