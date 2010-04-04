Возле железной дороги нашли сотни противопехотных мин времен войны

12:27, 04 апреля 2010
Политика
2254 0

ЧП в Херсонской области

Вчера возле с. Красный Чабан Каланчакского района Херсонской области местные жители на расстоянии 1,5 м от одноколейного железнодорожного полотна обнаружили противопехотные мины времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, до вечера саперы нашли 230 противопехотных 82-миллиметровых мин. Сегодня с 6.00 работы по извлечению боеприпасов возобновлены.

На месте происшествия работает пиротехническая группа Главного управления МЧС в Херсонской области.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter