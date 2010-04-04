Возле железной дороги нашли сотни противопехотных мин времен войны
12:27, 04 апреля 2010Политика
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ЧП в Херсонской области
Вчера возле с. Красный Чабан Каланчакского района Херсонской области местные жители на расстоянии 1,5 м от одноколейного железнодорожного полотна обнаружили противопехотные мины времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, до вечера саперы нашли 230 противопехотных 82-миллиметровых мин. Сегодня с 6.00 работы по извлечению боеприпасов возобновлены.
На месте происшествия работает пиротехническая группа Главного управления МЧС в Херсонской области.
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