Возле железной дороги нашли сотни противопехотных мин времен войны

Вчера возле с. Красный Чабан Каланчакского района Херсонской области местные жители на расстоянии 1,5 м от одноколейного железнодорожного полотна обнаружили противопехотные мины времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, до вечера саперы нашли 230 противопехотных 82-миллиметровых мин. Сегодня с 6.00 работы по извлечению боеприпасов возобновлены.

На месте происшествия работает пиротехническая группа Главного управления МЧС в Херсонской области.