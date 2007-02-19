Блок Тимошенко добивается рассекречивания данных о реальных хозяевах земли в Киеве

Фракция БЮТ в Киевском городском совете инициирует отмену решения о неразглашении информации о получателях столичной земли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, как напоминают в БЮТ, с ноября 2004 киевская мэрия не публикует решения, каким именно физическим лицам предоставляются земельные участки. “Еще во времена мэрства Александра ОМЕЛЬЧЕНКО подконтрольное ему большинство в Киевсовете приняло решение не разглашать эту информацию. Несмотря на протесты общественности и СМИ, решения продолжало оставаться в силе. Не отменил его и новый городской председатель и его большинство - слишком уж удобным оно было и для них”, говорится в сообщении.

В то же время фракция БЮТ в Киевсовете в канун сессионного заседания, которое состоится 22 февраля, подготовила решение, которое “должно сделать процесс выделения земельных участков более прозрачным”. Столичным депутатам будет предложено отменить решение Киевсовета №805/2215 от 18 ноября в 2004 г. «О порядке обнародования Решений Киевсовета по имущественным и земельным вопросам». Таким образом, любая информация, касающаяся правополучателей на прежние коммунальные землю и имущество, станет обязательной для обнародования в случае запроса, подчеркивают в БЮТ.

Также в БЮТ отмечают, что предыдущее запретительное решение Киевсовета было принято после того, как СМИ начали интенсивно рассказывать о том, кому предоставляются огромные участки, и какова их приблизительная рыночная стоимость. В нем было сформулировано, что «Решение Киевсовета по имущественным и земельным вопросам, которые содержат сведения о физическом лице, официально обнародуются и предоставляются для ознакомления другим субъектам при наличии предварительного согласия ответственного лица», а «распространение...таких решений, осуществляется с соблюдением требований конфиденциальности».

По убеждению БЮТ, данное решение противоречит целому ряду нормативных документов, однако продолжало эти два года оставаться в силе.

Как считают в БЮТ, возможны два выходы из ситуации: или судебное производство согласно ст.59 ч.10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» - «Акты органов и должностных лиц местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции Украины или законам Украины признаются незаконными в судебном порядке», или принять решение Киевсовета, которое возобновит конституционные права жителей Киева на информацию.

Фракция БЮТ в Киевском городском совете, “осуществляя свою программу по очистке власти и внедрения прозрачного механизма деления земельных ресурсов”, призывает депутатов других фракций присоединиться к их инициативе.

Как подчеркнул депутат Киевского городского совета, член фракции БЮТ Сергей ПИДГОРНЫЙ, «Закон Украины «О местном самоуправлении» четко устанавливает норму о гласности и открытости всех решений местных советов. Понятно, что информация о земле не касается сферы государственных тайн – то же почему ее нужно ограничивать? Община должна знать, как распоряжаются ее имуществом, кто и как, по каким причинам получает в свою собственностью землю и имущество, которое принадлежит всем киевлянам”.

По словам депутата, “закрытые темы порождают сплетни, последние же приводят к недоверию. Киевский городской совет должен осуществлять гласную политику, если мы хотим, чтобы люди нам доверяли».