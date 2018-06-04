Христианскую этику будут изучать с первого класса

В этом году Большой пост, начавшийся в понедельник, проходит на фоне проведения в 106 киевских школах эксперимента по изучению курса «Христианская этика в украинской культуре». Впервые в истории независимой Украины подготовлен учебник по христианской этике для первоклашек, а Киевский городской педагогический университет имени Гринченко готовит уже учебники для 2–4-х классов. С Эллой Белкиной, проректором по научной работе Киевского педуниверситета, одним из составителей этих пособий, мы и беседуем в первый день поста.

– Какие нормативные документы сегодня являются основой для процесса, в котором вы активно участвуете?

– Во-первых, существует множество международных нормативно-правовых актов, подписанных Украиной. Это Конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования Организации Объединенных наций, ряд рекомендаций ПАСЕ. Во-вторых, существуют нормативно-правовые акты Украины: Закон Украины о свободе совести и религиозных организациях, Указ Президента «Об окончательном преодолении негативных последствий тоталитарной политики бывшего Союза ССР в области религии». Ну и, в-третьих, существуют специальные нормативно-правовые документы для столицы. Все эти документы предусматривают введения подобного курса.

– С какого класса лучше начинать христианское воспитание? – Бытует мнение, что занятия христианским воспитанием необходимо начинать с пятого класса. А что, если с пятого класса уже поздно? Если в пятом ребенок курит, выпивает и ругается матом?.. На мой взгляд, преподавание нужно начинать с первого класса.

– Почему именно Ваш университет стал разработчиком и программы, и учебника по предмету «Христианская этика»? – Мы получили предписание обеспечить сопровождение, подготовку кадров и издание учебника для первоклашек в соответствии с приказом главного управления образования КГГА об организации эксперимента по изучению курса «Христианская этика в украинской культуре». И это не случайно.

Дело в том, что у нас накоплен значительный опыт в разработке учебников по самым разным дисциплинам. Мы получили «Гран-при» на форуме «Світ книги-2004» за лучший учебник 2004 года, наши учебники знают в Европе. Один из них представили Еврокомиссии по образованию, то там не поверили, что в Украине могут создавать такие учебники.

– Есть ли те, кто выступает против «христианской этики»? – Мы проводили анкетирование в одном из районов Киева. И получили удивительные результаты. Из 112 опрошенных родителей 97% оказались готовыми «активно поддержать» изучение христианской этики, 3% относятся к этому предмету позитивно. Ни один не высказался против.

– Христианскую этику будут преподавать священники? – Нет, это должны делать преподаватели. В младших классах, как известно, большинство занятий ведет один педагог. В 5-6 классах преподается предмет этика, этот же учитель, пройдя соответствующую подготовку, может вести и предмет «Христианская этика». И такую подготовку проводим мы в виде ежемесячных семинаров.

– На Ваш взгляд, сколько лет должно преподаваться христианское воспитание? – Это должен быть сквозной курс. Нельзя начать воспитательный процесс с первого класса и бросить, скажем, в пятом или шестом. Только системное обучение дает результат.

– Какая ситуация с христианским воспитанием в стране в целом? – В Киеве КГГА поддерживает и финансирует наш проект. Во многих областях – Львовской, Донецкой, Тернопольской, Закарпатской – в школах также читают подобные курсы. Правда, читают без учебников и программ. В прошлом году таких школ были тысяча. Сегодня это десятки тысяч школ. Процесс необратим и развивается сам по себе.

Антон Зикора