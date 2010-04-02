В БЮТе прочат властной команде серьезные кадровые изменения

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ прогнозирует серьезные кадровые изменения во властной команде.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу» в ответ на замечание журналиста о том, что «бытует мнение: «доны» пришли надолго. Чуть ли не на десятилетку».

«Мой прогноз: во властной команде будут серьезные кадровые изменения», - сказал А.ПОРТНОВ.

По его мнению, изменения могут произойти осенью или позже, но, «в любом случае, они будут. Это и предопределит длительность пребывания этой команды у власти. И если бы оппозиция действовала более профессионально, тогда можно было бы говорить о создании эффективного баланса государственной власти».

При этом А.ПОРТНОВ заметил, что правительству и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ необходимо дать хотя бы немного времени для работы, чтобы сделать первые оценки. «Очевидно, что оппозиция должна жестко и конструктивно критиковать власть. Но нельзя терять лицо и постоянно подрывать свою репутацию путем ярлыков и оскорблений. Власть обязательно будет совершать ошибки, и оппонировать необходимо профессионально. Поэтому я пока никого не критикую», - сказал член фракции БЮТ.