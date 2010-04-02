Чечетов: ласточки из БЮТ и НУ-НС прилетят в большой скворечник ПР

Фракция БЮТ намерена дестабилизировать работу парламента, заявил журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул: «Нам становится понятно, что им нужно дестабилизировать работу Верховной Рады Украины». При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что такими действиями фракция БЮТ «показывает свое лицо».

В свою очередь член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что фракция БЮТ «преследует чисто корпоративные интересы».

По его словам, такие действия этой фракции приведут к тому, что еще больше депутатов из БЮТ и НУ-НС станут членами коалиции. «Первые ласточки полетели, скоро полетят стаи, и они прилетят в большой скворечник, который называется Партия регионов», - считает М.ЧЕЧЕТОВ.

Как подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, представители фракции БЮТ не участвуют в работе Согласительного совета.

Также он сообщил, что в следующую пятницу в сессионном зале Верховной Рады состоится заседание Совета коалиции.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ заблокировала сегодняшнюю работу парламента.