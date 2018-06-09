Почему Минфин спрятал свою информацию об МВФ, а Минэкономики – проект программы правительства?

Пока все реформы правительства ограничиваются санитарными кордонами для украинского языка и отменой Института национальной памяти...

Различия между правительствами Тимошенко и Азарова в экономической и бюджетно-налоговой политике выглядят все менее убедительными.

На смену экзальтированной оппозиционной риторике приходит осознание того, что все реформаторские начинания могут ограничиться установлением санитарных кордонов для украинского языка. Выясняется, что экономику и бюджет переформатировать будет гораздо тяжелее, чем ликвидировать Институт национальной памяти, отменить экзамен по украинскому языку в высшей школе, издать приказы Минобразования о выравнивании лингвистического пространства и дать право областным советам объявлять соответствующие области территориями официального двуязычия.

С экономикой и бюджетом тяжелее... Скажем, хотя во времена оппозиционерства Азарова ругали Тимошенко за нецелевое использование средств Стабилизационного фонда, но, придя к власти, “регионы” и сами не прочь ими воспользоваться. Правительство Азарова продлило тимошенковскую практику выплаты зарплаты горнякам государственных шахт, и на эту цель в марте было ассигновано 422 млн. гривен. В проекте бюджета на 2010 год Стабилизационный фонд имеет все шансы остаться, хотя вчерашние оппозиционеры клялись его отменить.

То же и с тарифами на газ и электроэнергию для населения – осознавая, что их повышение бумерангом ударит по коалиционным политическим силам во время местных выборов, а БЮТ развернет на этой теме в подконтрольных Советах сокрушительную кампанию, блокируя пересмотр тарифов для теплокоммунэнерго, “регионалы” уже попятились – первый вице-премьер Клюев заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы в этом году не пересматривать соответствующие тарифы. Похоже, и пенсионная реформа врежет дуба, даже не начавшись или ограничившись «паллиативчиком».

Вместо этого меры бюджетной политике пытаются подменить анекдотическими налогами на роскошь. Поверит ли МВФ, что налогообложение картов, на которых передвигаются по площадкам для гольфа – это смирительная рубашка для украинского бюджетного дефицита?

Кстати, об МВФ – бросается в глаза еще одна черта, которая делает эти правительства едва не близнецами, – недипломатичная привычка выражаться от имени партнеров и кредиторов Украины – того же Международного валютного фонда. Во времена Тимошенко и премьер, и ее спикеры – прежде всего вице по вопросам европейской интеграции Немыря – считали целесообразным и приемлемым выражаться от имени МВФ. В электронных архивах можно найти сотни высказываний и комментариев чиновников предыдущего Кабмина, в которых они будто передавали мнение МВФ, – и о прогрессе на переговорах, и о согласованном объеме бюджетного дефицита, и об эффективности принятых правительством мер, и о полной поддержке экономической политики правительства, и уже в последние дни пребывания на должностях – о мифическом аудите деятельности правительств Тимошенко и Януковича, который якобы должен был проводить МВФ.

Излишне говорить, что сопоставление этой риторики с немногословными заявлениями официальных должностных лиц МВФ, особенно во времена осеннего упадка программы, свидетельствует, что в большинстве случаев украинская сторона желаемое выдавала за действительное.

Однако преемники Тимошенко наступают на те же грабли, за которые ее критиковали. Пока миссия МВФ, завершая свою работу в Киеве, хранит традиционное молчание – поскольку институционный кодекс Фонда запрещает его работникам комментировать ход переговоров – их партнеры по ту сторону стола наперегонки рассказывают и об объеме бюджетного дефицита – то ли шесть, то ли десять процентов ВВП, то ли включая Пенсионный фонд и Нафтогаз, то ли не включая.

Дальше всех пошел Минфин, разместив на своем сайте 30 марта заявление пресс-службы с красноречивым заголовком «МВФ скорректирует собственный макроэкономический прогноз по Украине».

Мы специально приводим предусмотрительно сохраненный скрин-шот этого документа, поскольку на следующий день он уже был снят с официального сайта Мифина, а по адресу, где находилось заявление, можно встретить знак STOP! Остается лишь догадываться, что послужило причиной снятия пресс-релиза с официального сайта Минфина – то ли гипотетическое недовольство функционеров МВФ, которых женили без их на то согласия, ведь МВФ официально пока еще ничего не заявлял о том, что Фонд «скорректирует собственный макроэкономический прогноз по Украине». Тот ли факт, что информационные агентства (в том числе и УНИАН) вынесли в свои заглавия не нюансы согласования макроэкономических параметров, а тот вынужденно констатированный в последнем абзаце факт, «что стороны не пришли к согласию» относительно показателей дефицита государственного бюджета и социальных стандартов.

Еще детективнее выглядит история с получасовым нахождением на сайте Минэкономики проекта «Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, разработанной в соответствии с заданиями и положениями предвыборной программы президента Украины В.Ф.Януковича, программных положений политических партий, сформировавших парламентскую коалицию “Стабильность и реформы”, Прогноза экономического и социального развития Украины на 2010 год, Целей Развития Тысячелетия – Украина». УНИАН имеет возможность обильно цитировать 123-страничный документ, поскольку наши журналисты успели сгрузить этот интересный текст (на одному дыхании читается та его часть, которая посвящена мерам правительства на первые 100 дней) с сайта Минэкономики.

Не в том ли причина того, что документ было спешно снято с официальной страницы министерства, то, что правительство Азарова уже начало ревизовать свои псевдореформаторские обещания?

Если так, то сообщение о несанкционированном доступе на странице Минфина может стать пророческим – у правительства может и не оказаться достаточных привилегий для доступа к ресурсу международных финансовых организаций, от имени которых так любят выражаться наши чиновники.

Станислав Голубенко