Третьяков и Катеринчук потеряли работу

Сегодня общее собрание акционеров ОАО «Укртелеком» приняло решение отозвать председателя Наблюдательного совета Александра ТРЕТЬЯКОВА, а также членов НС Николая КАТЕРИНЧУКА, Виктора КИРЮШИНА, Сергея ЛЁВОЧКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, также собранием принято решение избрать председателем Наблюдательного совета советника Президента Украины Юрия РУБАНА, членами НС - заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины Григория ОПЕРЕНКО, заместителя председателя СБУ Николая КУРКИНА, заместителя министра обороны Украины Николая НЕЩАДИМА, начальника департамента Министерства экономики Украины Романа ЖУКОВСКОГО, председателя ЗАО «Промсвязь» Игоря ПИКОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит очередное общее собрание акционеров ОАО «Укртелеком». В собрании принимают участие 447 акционеров, из них 20 - юридические лица. Всего на собрании зарегистрировано 17 млрд. 599 млн. акций, что составляет 97,84% от общего числа акций.

В повестке дня очередного собрания: утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2005 год и определение основных направлений деятельности на 2006 год; утверждение отчета Наблюдательного совета и выводов Ревизионной комиссии за 2005 год; утверждение баланса общества за 2005 год; распределение прибыли по итогам работы в 2005 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2006 год; изменение персонального и количественного состава Наблюдательного совета; утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО «Укртелеком»; внесение изменений в Положение отдельных филиалов, внутреннее Положение общества; внесение изменений и дополнений в устав общества.

ОАО «Укртелеком» контролирует свыше 80% рынка местной телефонии, обслуживая около 10 млн. абонентов, владеет наиболее разветвленной первичной сетью ВОЛС общей протяженностью свыше 16 тыс. км.

Государству принадлежит 92,86% акций «Укртелекома».