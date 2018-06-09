С 5 апреля украинцы будут иметь дело с новым визовым кодексом шенгенской зоны

«До сих пор детей вписывали в паспорт родителей, и ставилась одна виза. Отныне такой возможности не будет. Если в паспорте взрослого вписаны двое детей, и все трое хотят визу, в паспорте должно быть 6 свободных страниц»... С 5 апреля 2010 года вступает в действие новый визовый кодекс, который Европейский Парламент и Совет Евросоюза приняли 13 июля 2009 года (приказ №810/2009/ЕК «О создании нового визового кодекса»). По новому кодексу, как говорят западные дипломаты, вроде бы упрощается система получения шенгенских виз и Европа становится ближе к Украине.

Консульские дипломаты трех стран – Венгрии, Словакии и Чехии – на общей пресс-конференции в Ужгороде попытались объяснить широкой общественности нововведения.

«Европейский Союз с большими надеждами и симпатиями смотрит на новую украинскую власть, – отметил первый заместитель генерального консула Венгрии в Ужгороде Томаш Вициан. – Евросоюз заинтересован в том, чтобы при возможности отменить визовый режим с Украиной. Европарламент принял решение, согласно с которым вводятся новые условия выдачи шенгенских виз. Отныне система будет работать лучше. Украина также должна сделать определенные шаги навстречу, в первую очередь усовершенствовать свое законодательство».

По словам венгерского дипломата, при наличии политической воли Украина за год может принять те 30 – 40 законов, которые необходимы, чтобы полностью отменить визовый режим. Для этого в первую очередь следует принять закон «О защите персональных данных», без которой нельзя вводить паспорта с биометрическими идентификационными данными, также речь идет о миграционном законодательстве, об охране государственной границы. «После ряда таких шагов и опять же, при наличии политической воли, можно за год все это сделать и тогда уже переходить к конструктивному диалогу об отмене визового режима», - прибавил Вициан.

Самые принципиальные изменения откладываются на будущее

О нововведениях, которые ожидают украинцев со вступлением в силу нового визового кодекса, рассказал ведущий консул Генерального консульства Венгерской Республики в Ужгороде Атилла Нодь. С его слов, наиболее принципиальным изменением является правило о взятии на учет в системе визовой информации биометрических идентификаторов. Это значит, что каждый заявитель – это касается и лиц, которые путешествуют через аккредитованные туристические фирмы, – должен явиться в консульство хотя бы один раз с целью фиксации его отпечатков пальцев. Правда, как заявили консулы Венгерской республики, это требование кодекса в венгерских представительствах Украины пока еще не реализуется, то есть регистрация заявлений и в дальнейшем будет проводиться без биометрических идентификаторов. То же самое сказали и генеральный консул Словацкой Республики в Ужгороде Мариян Сладичек и генеральный консул Чешской Республики во Львове Давид Павлита: эти страны также пока еще отказались от требований относительно биометрических данных.

По словам Нодя, кроме этого, в Украине не будут действовать некоторые новации из кодекса из-за Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима. Следовательно, не меняется пакет документов, который необходимо подать для получения виз разных типов, консульские сборы и освобождения от уплаты консульского сбора, а также другие льготы.

Новая анкета

Для украинцев изменится визовая анкета, которую должен заполнять каждый заявитель. Она якобы станет более прозрачной, содержание данных – более рациональным. «В анкете будет размещаться информация для заявителя относительно процесса получения визы, чего в предыдущих анкетах не было», – уточнил Нодь.

Транзитных виз не будет Еще одно нововведение – с 5 апреля отменяется транзитная виза (так называемая виза типа «В»). Заявителю, который желает проехать через Венгрию транзитом, будет выдаваться виза на кратковременное пребывание, которое предоставляет право на двукратный въезд (так называемая виза типа «Е»).

"Продленные" паспорта не будут приниматься Загранпаспорт, приниматься консульствами лишь в том случае, если он был выдан в предыдущие 10 лет, паспорт, срок действительности которых был продлен, не будут приниматься.

Ребенку – отдельная виза

Для несовершеннолетнего ребенка, который вписан в паспорт отца или матери, также открывается отдельная виза – то есть для детей также нужно будет подавать отдельное документируемое заявление, и открывается отдельная виза на каждое лицо. «До сих пор детей вписывали в визу родителей и выдавалась одна виза. Отныне такая возможность прекращается», – уточнил консул. Соответственно на каждое лицо, которое вписано в загранпаспорт, должно быть отведено две пустых страницы в паспорте. «То есть, если в загранпаспорте взрослого лица вписано двое детей, и все трое желают получить визу, в паспорте должно быть шесть пустых страниц», – прибавил Нодь.

Право на информацию

Еще одна весомая новация: отныне об отказе в выдаче визы консульское учреждение обязано сообщить заявителю в письменной форме на фирменном бланке. «Это весомый прогресс, новый шенгенский кодекс позволяет заявителю получить информацию о причине отказа в выдаче визы. Это важно, потому что люди смогут подготовить соответствующие документы и прибавить их для получения визы. Правда, мы будем распространять это право на информацию пока еще лишь на членов семей граждан европейского пространства да еще на отдельные категории лиц. Для остальных граждан информацию будем предоставлять со следующего года – с 5 апреля 2011 года», – уточнил Сладичек.

Оригинал страховки, свежие фотографии В будущем не будут принимать копии медицинской страховки – лишь оригинал. «В будущем консульство также будет требовать, чтобы фотография, которая добавляется к анкете, была изготовлена не больше 6 месяцев назад. Потому что иногда приходит человек пожилого возраста и предоставляет фото, где ему 18», – попробовал пошутить словацкий генконсул.

...Консулы также отметили, что процесс оформления визы начинается после оплаты консульского сбора. Соответственно, по Соглашению между Украиной и ЕС об упрощении визового режима, десятидневный срок оформления отчисляется с момента оплаты. В «обоснованных случаях» консульство может продлить рассмотрение заявления до 30 календарных дней, а в отдельных случаях и до 60.

Словацкий генконсул объяснил еще такое: если человеку выдается виза длительностью более чем на 6 месяцев, то ему автоматически предоставляется право долговременного пребывания – 90 дней.

Консулы также заверили, что информация о нововведении появится во всех консульствах, новые формы заявления уже с 5 апреля будут получать все украинские заявители, их также можно будет распечатать с официальных сайтов консульских подразделений.

А в чем, собственно, облегчение для украинцев – пока еще непонятно.

Наталия Петервари, Ужгород