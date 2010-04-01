Кабмин определился с кандидатурой главы Фонда госимущества

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде назначить исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Александра РЯБЧЕНКО на должность председателя Фонда госимущества.

Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий проект постановления №6255 был зарегистрирован в ВР сегодня, 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 17 марта т.г. своим распоряжением назначил А.РЯБЧЕНКО первым заместителем председателя ФГИ и временно возложил на него исполнение обязанностей председателя фонда.