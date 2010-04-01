Кабмин определился с кандидатурой главы Фонда госимущества
11:49, 01 апреля 2010Политика
2039 0
Проект зарегистрировали в ВР
|Александр РЯБЧЕНКО
Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий проект постановления №6255 был зарегистрирован в ВР сегодня, 1 апреля.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 17 марта т.г. своим распоряжением назначил А.РЯБЧЕНКО первым заместителем председателя ФГИ и временно возложил на него исполнение обязанностей председателя фонда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter