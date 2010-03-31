Новое крымское правительство провело заседание в закрытом режиме

Обновленный состав Совета министров Крыма провел свое первое заседание без прессы.

Журналисты услышали вступительное слово премьера автономии Василия ДЖАРТЫ, после чего трансляция из зала заседаний прекратилась.

После совещания глава Совмина провел брифинг. Работники СМИ поинтересовались, почему заседание провели в закрытом режиме.

В.ДЖАРТЫ в качестве примера эффективной работы с журналистами привел Кабинет министров Виктора ЯНУКОВИЧА, в котором он сам был министром охраны окружающей среды.

«Я был членом правительства при ЯНУКОВИЧЕ и видел эффективность работы правительства ЯНУКОВИЧА, работы средств массовой информации. Я думаю, что мы сможем работать со СМИ и в Крыму. Я не вижу никакой закрытости! Я стою перед вами, отвечаю на все вопросы», - заявил В.ДЖАРТЫ.

На вопрос, значит ли это, что трансляций заседаний Совмина больше не будет, премьер ответил: «Пока я не вижу целесообразности. Вы считаете, что должна быть трансляция? Мы продумаем этот вопрос».

Некоторые сотрудники СМИ заявили, что расценивают заседание без прессы как «ограничение на доступ к информации» и «препятствование профессиональной деятельности журналистов». «Сдаюсь. Согласен. Хорошо», - со смехом сказал В.ДЖАРТЫ.

Журналисты уточнили, будет ли открытым следующее заседание. Премьер ответил утвердительно.

Как сообщал УНИАН, 17 марта парламент Крыма принял отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

19 марта в Совмине произошел ряд кадровых изменений.

Проведение заседаний без прессы, а по их итогам - пресс-конференций - практиковал Анатолий МАТВИЕНКО, возглавлявший правительство автономии в 2005 году. Это не понравилось журналистам, Совмин пошел на встречу сотрудникам СМИ.