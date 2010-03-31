Бельгийская газета сделала из Януковича главу Европарламента (фото)

Бельгийское издание L`ехрrеss перепутало фотографии президента Европарламента Єжи Бузека и поставила вместо нее фото президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает сайт Europa451.

Так известный бельгийский еженедельник выдал спецвыпуск, посвященный роли Бельгии в Европе.

Так на странице 17 размещена схема организма ЕС. В том прямоугольнике, который посвящен хорошо известному президенту Европарламента Єжи Бузеку, по ошибке и разместили фото Януковича.

Украинская правда