Все замы главы Полтавской ОДА написали заявления об увольнении
Теперь ждут, что из это выйдет
Все заместители председателя Полтавской областной государственной администрации написали заявления об увольнении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Полтавской ОГА.
«Сегодня заместители бывшего председателя Полтавской облгосадминистрации написали заявления об увольнении в связи с прекращением полномочий Валерия АСАДЧЕВА. В конце этой недели новый председатель Полтавской ОГА Александр УДОВИЧЕНКО поедет в Киев, чтобы утвердить уже своих заместителей. Возможно, некоторые из них останутся на своих должностях», - сказал представитель Полтавской ОГА.
По его словам, не исключено, что у нового губернатора А.УДОВИЧЕНКА сократится с 6 до 4 число заместителей.
Как сообщалось, 26 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.УДОВИЧЕНКО главой Полтавской обладминистрации, уволив В.АСАДЧЕВА.
У В.АСАДЧЕВА первым заместителем работал Иван БЛИЗНЮК, заместителями - Владимир АНДРИЕНКО, Андрей БАРАНОВ, Надежда МЯКУШКО, Сергей ЯСИНСКИЙ и Сергей СОЛОВЕЙ.