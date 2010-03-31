Все замы главы Полтавской ОДА написали заявления об увольнении

Все заместители председателя Полтавской областной государственной администрации написали заявления об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Полтавской ОГА.

«Сегодня заместители бывшего председателя Полтавской облгосадминистрации написали заявления об увольнении в связи с прекращением полномочий Валерия АСАДЧЕВА. В конце этой недели новый председатель Полтавской ОГА Александр УДОВИЧЕНКО поедет в Киев, чтобы утвердить уже своих заместителей. Возможно, некоторые из них останутся на своих должностях», - сказал представитель Полтавской ОГА.

По его словам, не исключено, что у нового губернатора А.УДОВИЧЕНКА сократится с 6 до 4 число заместителей.

Как сообщалось, 26 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.УДОВИЧЕНКО главой Полтавской обладминистрации, уволив В.АСАДЧЕВА.

У В.АСАДЧЕВА первым заместителем работал Иван БЛИЗНЮК, заместителями - Владимир АНДРИЕНКО, Андрей БАРАНОВ, Надежда МЯКУШКО, Сергей ЯСИНСКИЙ и Сергей СОЛОВЕЙ.