Яценюк: в тотально коррумпированной стране нельзя делать СЭЗ

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что свободные экономические зоны (СЭЗ) в Украине можно создавать лишь после улучшения инвестиционного климата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил украинским журналистам, комментируя намерение правительства возобновить деятельность СЭЗ.

“Это прекрасное предложение возобновления экономических зон, в котором есть несколько проблем. Какие цели ставятся при возобновлении этих СЭЗ? Если это "метр на границе", так мы это проходили. Только мясо тарабанили через эти свободные экономические зоны”, - сказал он.

Вместе с тем, А.ЯЦЕНЮК отметил, что готов поддержать создание СЭЗ, если целью является развитие производства, увеличение рабочих мест.

“Только покажите мне государственные институты, которые будут бесстрастно утверждать эти инвестиционные проекты? Как в тотально коррумпированной стране, тотально инфицированной вирусом коррупции стране можно сделать стерильный проект СЭЗ? Не с этого нужно начинать”, - сказал депутат.

Он отметил, что инвестор приходит в страну не из-за названия “свободная экономическая зона”, а тогда, когда он имеет гарантии на возмещение НДС, когда знает о действительно работающем суде, когда в стране проведено дерегулирование и тому подобное.

“Поэтому первое – это климат, это первое задание. А свободная экономическая зона может быть одним из инструментов, но это никак не может быть лидером процесса”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 19 марта с.г. председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен вернуть в экономику страны действие законов о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития.

26 марта вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил, что Президент лишь дал распоряжение Кабмину рассмотреть принципиальную возможность работы СЭЗ в Украине.