Грищенко испортила служба в Москве?

По словам министра, Украина без России никак не обойдется... в сельском хозяйстве. О газе он промолчал. «В России я привык, что когда выступающий встает, все его благодарят», – сказал Грищенко в Брюсселе...

Свой первый визит в Брюссель новый министр иностранных дел Константин Грищенко совершил, в отличие от президента Виктора Януковича, после поездки в Москву. Частично это объясняется тем, что в Москве он должен был формально завершить свои полномочия посла, а также – новыми внешнеполитическими приоритетами, сформулированными министру руководителем государства. И хотя в декларациях пока все остается неизменным, ярче всего о том, какой действительно хотят видеть страну ее новые руководители, свидетельствует их поведение.

Визит господина Грищенко в столицу Бельгии 27–28 марта не имел официального характера. Как сообщил его главный специалист по связям с прессой Олег Волошин, главная цель поездки – восстановление контактов. Во время пребывания в Бельгии Грищенко посетил Брюссельский форум, организованный Немецким фондом Маршалла (США), который ежегодно собирает политиков, банкиров, представителей международных организаций со всего мира.

В этом году, как и несколько лет подряд, в рамках форума проводился тематический ланч, посвященный Украине, на котором министр выступил с речью «Украина под новым руководством», где презентовал видение последующего развития внешнеполитических отношений нашего государства. По словам украинского министра, евроинтеграция остается приоритетом, хотя на сегодня наиболее важной задачей является восстановление партнерских и дружеских отношений с Россией. При этом Грищенко перечислил сферы, где, по его словам, Украине без России не обойтись. Как ни странно, речь шла совсем не о газе, а о ядерной энергетике, авиастроении, транспорте и... сельском хозяйстве. Почему именно сельское хозяйство не сможет обойтись без помощи северного соседа, министр так и не объяснил.

Грищенко также провел ряд двусторонних встреч – с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефаном Фюле, президентом Европарламента Ежи Бузеком, министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом, не говоря уже о коротких рандеву, которые проходили преимущественно в баре фешенебельной гостиницы «Конрад» в центре бельгийской столицы, где, собственно, и проходил форум.

Не знаю, насколько содержательными были те встречи. По крайней мере встреча, которую новый министр имел с аккредитованными в Брюсселе украинскими журналистами, оказалась, мягко говоря, совсем пустой.

Поскольку большинство мероприятий при участии господина Грищенко носили закрытый характер, программой в субботу было специально предусмотрено время для такого общения. Конечно, у журналистов накопились немало вопросов, тем более что сам чиновник еще не успел публично рассказать в деталях, какую внешнюю политику он собирается проводить.

Но надежды оказались напрасны. Вступительное слово, с которым обратился к представителям медиа господин Грищенко, длилось... 5 минут 47 секунд. При этом половину этого времени министр потратил на перечисление встреч, которые уже и так были хорошо описаны его пресс-службой и нашли свое отражение в украинском информационном пространстве. Еще 20 секунд заняла фраза: «Вы знаете, в России я привык к тому, что после этого выступающий встает, а все его благодарят». Фактически на этом общение с журналистами завершилось, хотя до следующей встречи в баре, который так любил министру, оставалось еще полчаса.

И это – главный дипломат страны!

Так, может быть, господину министру и не стоило возвращаться из Москвы, где так просто общаться с прессой, получать благодарности и не мучаться поисками ответов на не всегда удобные вопросы? Стоит ли с таким подходом ехать в Европу? Ведь Грищенко, не задумываясь, нарушил несколько основных принципов отношений власти и СМИ, которых придерживаются в демократических странах.

Во-первых, приглашение журналистов на общение в субботу – обычно нерабочий день – должно иметь серьезные основания. Во-вторых, любой брифинг, даже сверхсрочный, должен предусматривать хотя бы два-три вопроса. В-третьих, никого в действительности не интересует, к чему привык чиновник, находясь с дипломатической миссией за рубежом.

Если бы господин министр, поработав в Уганде или Конго, пристрастился к каннибализму, то вряд ли бы его привычки были положительно восприняты в Европе.

В Москве, возможно, и можно позволить себе барское отношение к прессе, но это отнюдь не будет приветствоваться в Европе или в Украине.

В целом создалось впечатление, что нынешний главный дипломат и член правительства воспринимает прессу как обслугу и что он не знает или забыл в России, зачем существует пресса и собственно политика.

После такого поступка любой европейский политик был бы вынужден навсегда забыть о постах, хорошей зарплате и черных лимузинах. Ему не дали бы даже работы политического эксперта. Что он может анализировать, если не знает, зачем функционируют институты современного государства? Не понятно, как господин Грищенко может вести переговоры со своими европейскими коллегами, которые в таких вещах очень хорошо разбираются.

…О персональном составе нынешнего правительства уже сказано немало. И о министре образования и науки Дмитрии Табачнике, и о вице-премьере Владимире Семиноженко, и о министре внутренних дел Анатолии Могилеве. Назначение Константина Грищенко на этом фоне рассматривалось как светлое пятно – карьерный дипломат, бывший министр в составе правительства Виктора Януковича... Неужели последние полтора года, проведенные господином Грищенком в Москве в статусе посла, так плохо повлияли на него?

Сергей Воропаев