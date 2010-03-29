Ющенко призывает студентов не уменьшать натиск на Табачника

Экс-президент Украины, лидер политической партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО призвал Дмитрия ТАБАЧНИКА добровольно уйти в отставку с должности министра образования и науки.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой “Нашей Украины” заявлении В.ЮЩЕНКО. “Держитесь, объединяйтесь, не уменьшайте натиска на власть – и вместе мы докажем, что в сегодняшней Украине игнорировать мнение людей уже не удастся”, - обратился В.ЮЩЕНКО к студентам, требующим отставки действующего министра.

Он отметил: “Д.ТАБАЧНИК не имеет права занимать должности в правительстве Украины. Если честь – не пустое понятие для него, он должен добровольно оставить должность министра. Когда к политику обращаются местные советы, ведущие общественные деятели, восстает студенчество – он должен найти смелость признать, что не имеет достаточно авторитета, чтобы возглавлять отрасль. Не может пользоваться уважением руководитель, сам факт назначения которого повлек общественное возмущение”.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в сфере образования необходимо решить ряд принципиальных задач, чтобы оно стало качественным и доступным для всех граждан. Речь идет в первую очередь об искоренении коррупции, соответствии образования лучшим мировым стандартам, способности системы образования и науки обеспечить конкурентоспособность Украины в современном мире.

”Ни одну из этих реформ не сможет провести человек, взгляды которого не допускают существование свободной, сильной Украины, лишенной любого протектората, Украины, которая гордится своей историей и способна занять достойное место в мире. Министр образования и науки Украины, выражающий украинофобские мнения – это нонсенс”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что партия “Наша Украина” требует отставки Д.ТАБАЧНИКА с занимаемой им должности.

“Сейчас вопрос поставлен руба: или украинское общество заставит власть слышать себя – или ситуация с ТАБАЧНИКОМ будет использована в качестве примера, как можно игнорировать мнение общественности, лишить ее слова”, - сказал политик.