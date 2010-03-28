Томенко советует людям Азарова выучить ударение в слове «украинцы»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО подчеркивает, что невосприятие оппозицией нынешнего правительства заключается не только в экономическом и политическом аспектах, но и в мировоззренческом.

Об этом он заявил во время эфира на 5-м канале.

По словам Н.ТОМЕНКО, большинству чиновников, чтобы защищать интересы наших граждан, для начала неплохо было бы с правильным ударением произносить слово "украинцы". «Так случилось, что абсолютное большинство чиновников, ежедневно говоря как на украинском, так и на русском языках, акцентируют на том, что они защищают укрАинский народ. Я не знаю такой нации, которая называется укрАинцы и проживает в Украине», - отметил Н.ТОМЕНКО. «Я знаю, что украИнцы создали государство и это государство украИнского народа. Вот когда правительство будет защищать украИнский народ, тогда идеологически можно будет говорить, что позиция этого правительства и оппозиции совпадает», - отметил вице-спикер.