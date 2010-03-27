Кабмин хочет выкупить участки вокруг Олимпийского и "снести гадюшники"

Земельные участки вокруг НСК «Олимпийский» будут выкуплены у владельцев в принудительном порядке на основании норм закона.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» заявил вице-премьер по подготовке к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в частности, вокруг киевского стадиона планируется создание «зоны гостеприимства» с парками и гостевыми зонами, для чего необходимо снести несколько объектов, которые находятся в непосредственной близости.

«С компаниями, которые владеют этими объектами, судиться и не хочется, и нет времени. Поэтому я думаю, что мы прибегнем к закону об общественных потребностях. То есть, просто выкупим эти участки. Но по сегодняшней рыночной цене. А не по позавчерашней. Так будет быстрее», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Кроме паркинга, который остался на месте ТРЦ «Троицкий», речь идет о нескольких зданиях на площадке со стороны Большой Васильковской.

«С другой стороны стадиона есть еще несколько сооружений, созданных до эпохи исторического материализма, - каток и несколько центров такого же возраста. Мы предложили сначала построить новый каток. Это недорого - до 30 миллионов гривень. Строится он месяцев пять, а остальных гадюшники снести. И на их месте сделать красивый парк и нормальные гостевые зоны», - сказал вице-премьер.