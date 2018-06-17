Затулин провоцирует украинскую власть, а то о нем начали забывать?

Главного чиновника Севастополя Сергея Куницына лично оскорбил депутат Госдумы Константин Затулин.

Недавно, проводя служебное совещание со своими верными сподвижниками в центре Севастополя, в гарнизонном Доме офицеров флота РФ, российский депутат сумел отправить председателя Севастопольской городской государственной администрации Куницына послом в Афганистан, а управлять Севастополем «гость Москвы» предложил (такой себе кантовский категорический императив) «совместно – Украине и России».

Чиновник пожаловался президенту Украины Виктору Януковичу. Но отреагировал еще слишком мягко.

Если бы севастопольский чиновник заглянул в Конституцию Украины и Уголовный кодекс, да плюс чуть политической смелости и государственного этатизма, то давно в Севастопольском городском суде лежала бы бумага, подписанная Куницыным с требованием привлечь гражданина РФ Константина Затулина к уголовной ответственности.

Почему Затулину можно подавать в суд в Москве на председателя СБУ Украины? А главе СГГА Сергею Куницыну слабо это сделать в городе, где он самый большой государственный чиновник?

А гению шовинизма – Константину Затулину – все нипочем! Кто такой Куницын, когда речь идет о судьбах русских, русского языка и особенно Черноморского российского флота?!

При полной загрузке идеями и деньгами от Бориса Грызлова и Юрия Лужкова директор PR-конторы – «Института стран СНГ» – Константин Затулин приезжал и будет приезжать в Крым, в Севастополь. И как слон в украинской посудной лавке будет делать, говорить все, что ему вздумается.

Кто не знает, как в аэропорту в Симферополе депутата Государственной Думы Затулина встречают не только первые крымские официальные лица, но и почетный караул из российских казаков. Год назад депутат закатил скандал прихлебающей, простите – принимающей, стороне за то, что казаков было мало. Я так понимаю, что денег было отпущено больше, чем людей в форме в воинском казачьем строю.

(Вот скажите, русский посетитель сайта, в трезвом уме и твердой памяти, вы бы пошли... бесплатно, без денег… с боевой шашкой на портупее, встречать в аэропорт города Симферополь какого-то политического маргинала из Москвы?)

Поэтому, учитывая особую ценность политика Константина Затулина в Украине, его интеллект, политический и собственно «живой» вес, необходимо кардинально изменить отношение к послу доброй теннисной воли. (Последнее, кстати, не мною придумано, а имеет официальный статус, в рамках 16-й Национальной теннисной премии «Русский кубок», сообщает пресс-служба депутата Государственной думы Константина Затулина на его персональном сайте).

Что я имею в виду?

Надо попросить президента и в нарушение всех правил предложить Константину Федоровичу украинское гражданство, которое ему позволит:

Первое. Больше никогда не быть персоной нон грата (на моей памяти, начиная с 1995 года, Затулин десять раз становился «нежелательным» для Киева).

Второе. Совершенно законно, например, в ранге министра-интернационалиста правительства (без портфеля), бороться за русский язык и соотечественников, которые ну никак не желают голосовать за «русские» партии в Украине.

Третье. Уделить внимание украинским соотечественникам в России, не имеющим ни школы, ни театра, ни радио, ни телевидения на украинском языке.

Проводить научные конференции, приглашая «гения мысли» «Единой России» депутата Сергея Маркова не в Харьков вместе с послом Зурабовым и новым директором Национального института стратегических исследований Андреем Ермолаевым, а например, в городе Краснодар. В котором, кстати, вместе с Краснодарским краем, до войны 1941 года было 75 школ с обучением на украинском языке и педагогический институт, который готовил учителей для этих школ. Сегодня в Краснодарском крае нет таких школ. Правда, выпускники, пожилые жители сел, разговаривают, если не на украинском, то на «малороссийском языке» до сих пор, уж точно.

А главное, Затулин найдет русских угнетенных соотечественников не только в Украине, странах Прибалтики или в Грузии, а и в родной российской Чечне, родной российский Ингушетии, в Дагестане, Южной Осетии, Абхазии или Татарстане. Кстати, как и в дружественных России странах – Казахстане и Белоруссии. Но там-то не видно Константина Затулина. Вот я и думаю, почему любовь к соотечественникам у директора «Института стран СНГ» Константина Затулина такая выборочная, избирательная?

Ну, с российским Кавказом тут проблем для понимания политической деятельности депутата Государственной думы нет. Затулин, бывший руководитель комсомола исторического факультета МГУ, просто трус, напуганный политик и прекрасно понимает, что для сохранения и торжества своей бесценной жизни надо подальше держаться от российских горячих точек.

Во-первых, русских соотечественников там защищают необученные пацаны – солдаты армии и войск МВД, а не политики, которые зарабатывают на этом капиталы политические и прочие, прочие...

А во-вторых, для Москвы Чечня, Ингушетия, как и весь русский Кавказ, – это другая страна. И все, что там происходит, это не у них, не в России.

В общем, Константин Федорович Затулин, приезжайте к нам в Украину навсегда! Политическая конъюнктура в самый раз. Время интернационалистов в Украине пришло!

Виктор Тимошенко *** Справка (из сообщения УНИАН 22 марта) . Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын назвал «недопустимыми» и «провокационными» заявления депутата Государственной думы РФ Константина Затулина о статусе города.

22 марта на аппаратном совещании в горадминистрации он процитировал субботнее заявление К.Затулина.

По словам С.Куницына, К.Затулин сказал, что «управлять Севастополем надо было бы по-другому, надо создать кондоминиум, совместное управление Украиной и Россией, или взять в аренду вместе с флотом город Севастополь».

«Если бы это говорил лидер какой-то политической партии… Но это говорит депутат Государственной думы! Я думаю, что ни один народный депутат Украины или губернатор не позволил бы себе, приехав в Москву или Санкт-Петербург, говорить о том, кого куда надо послать (К.Затулин предложил отправить С.Куницына послом Украины в Афганистан. – УНИАН), кому где надо работать, о том, чтобы в аренду Таганрог забрали или еще что-то», – заявил С.Куницын.

По его словам, горадминистрация сообщила об этих заявлениях К.Затулина в органы центральной власти.

«Мы проинформировали Администрацию президента Украины, МИД. Потому что я лично считаю недопустимыми такие провокационные вещи. Это уже не при бывшем президенте высказываться…. Я так думаю, что надо иметь немножко совести, потому что ты не с улицы человек, ты же депутат парламента РФ, и заявлять такие вещи», – сказал С.Куницын.

Он призвал «компетентные органы обратить на это внимание».