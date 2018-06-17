Затулин провоцирует украинскую власть, а то о нем начали забывать?
Главного чиновника Севастополя Сергея Куницына лично оскорбил депутат Госдумы Константин Затулин… Куницын пожаловался Януковичу. Но отреагировал еще слишком мягко…
Главного чиновника Севастополя Сергея Куницына лично оскорбил депутат Госдумы Константин Затулин.
Недавно, проводя служебное совещание со своими верными сподвижниками в центре Севастополя, в гарнизонном Доме офицеров флота РФ, российский депутат сумел отправить председателя Севастопольской городской государственной администрации Куницына послом в Афганистан, а управлять Севастополем «гость Москвы» предложил (такой себе кантовский категорический императив) «совместно – Украине и России».
Чиновник пожаловался президенту Украины Виктору Януковичу. Но отреагировал еще слишком мягко.
Если бы севастопольский чиновник заглянул в Конституцию Украины и Уголовный кодекс, да плюс чуть политической смелости и государственного этатизма, то давно в Севастопольском городском суде лежала бы бумага, подписанная Куницыным с требованием привлечь гражданина РФ Константина Затулина к уголовной ответственности.
Почему Затулину можно подавать в суд в Москве на председателя СБУ Украины? А главе СГГА Сергею Куницыну слабо это сделать в городе, где он самый большой государственный чиновник?
|Конcтантин Затулин
При полной загрузке идеями и деньгами от Бориса Грызлова и Юрия Лужкова директор PR-конторы – «Института стран СНГ» – Константин Затулин приезжал и будет приезжать в Крым, в Севастополь. И как слон в украинской посудной лавке будет делать, говорить все, что ему вздумается.
Кто не знает, как в аэропорту в Симферополе депутата Государственной Думы Затулина встречают не только первые крымские официальные лица, но и почетный караул из российских казаков. Год назад депутат закатил скандал прихлебающей, простите – принимающей, стороне за то, что казаков было мало. Я так понимаю, что денег было отпущено больше, чем людей в форме в воинском казачьем строю.
(Вот скажите, русский посетитель сайта, в трезвом уме и твердой памяти, вы бы пошли... бесплатно, без денег… с боевой шашкой на портупее, встречать в аэропорт города Симферополь какого-то политического маргинала из Москвы?)
Поэтому, учитывая особую ценность политика Константина Затулина в Украине, его интеллект, политический и собственно «живой» вес, необходимо кардинально изменить отношение к послу доброй теннисной воли. (Последнее, кстати, не мною придумано, а имеет официальный статус, в рамках 16-й Национальной теннисной премии «Русский кубок», сообщает пресс-служба депутата Государственной думы Константина Затулина на его персональном сайте).
Что я имею в виду?
Надо попросить президента и в нарушение всех правил предложить Константину Федоровичу украинское гражданство, которое ему позволит:
Первое. Больше никогда не быть персоной нон грата (на моей памяти, начиная с 1995 года, Затулин десять раз становился «нежелательным» для Киева).
Второе. Совершенно законно, например, в ранге министра-интернационалиста правительства (без портфеля), бороться за русский язык и соотечественников, которые ну никак не желают голосовать за «русские» партии в Украине.
Третье. Уделить внимание украинским соотечественникам в России, не имеющим ни школы, ни театра, ни радио, ни телевидения на украинском языке.
Проводить научные конференции, приглашая «гения мысли» «Единой России» депутата Сергея Маркова не в Харьков вместе с послом Зурабовым и новым директором Национального института стратегических исследований Андреем Ермолаевым, а например, в городе Краснодар. В котором, кстати, вместе с Краснодарским краем, до войны 1941 года было 75 школ с обучением на украинском языке и педагогический институт, который готовил учителей для этих школ. Сегодня в Краснодарском крае нет таких школ. Правда, выпускники, пожилые жители сел, разговаривают, если не на украинском, то на «малороссийском языке» до сих пор, уж точно.
А главное, Затулин найдет русских угнетенных соотечественников не только в Украине, странах Прибалтики или в Грузии, а и в родной российской Чечне, родной российский Ингушетии, в Дагестане, Южной Осетии, Абхазии или Татарстане. Кстати, как и в дружественных России странах – Казахстане и Белоруссии. Но там-то не видно Константина Затулина. Вот я и думаю, почему любовь к соотечественникам у директора «Института стран СНГ» Константина Затулина такая выборочная, избирательная?
Ну, с российским Кавказом тут проблем для понимания политической деятельности депутата Государственной думы нет. Затулин, бывший руководитель комсомола исторического факультета МГУ, просто трус, напуганный политик и прекрасно понимает, что для сохранения и торжества своей бесценной жизни надо подальше держаться от российских горячих точек.
Во-первых, русских соотечественников там защищают необученные пацаны – солдаты армии и войск МВД, а не политики, которые зарабатывают на этом капиталы политические и прочие, прочие...
А во-вторых, для Москвы Чечня, Ингушетия, как и весь русский Кавказ, – это другая страна. И все, что там происходит, это не у них, не в России.
В общем, Константин Федорович Затулин, приезжайте к нам в Украину навсегда! Политическая конъюнктура в самый раз. Время интернационалистов в Украине пришло!
Виктор Тимошенко *** Справка (из сообщения УНИАН 22 марта)
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Справка (из сообщения УНИАН 22 марта). Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын назвал «недопустимыми» и «провокационными» заявления депутата Государственной думы РФ Константина Затулина о статусе города.
22 марта на аппаратном совещании в горадминистрации он процитировал субботнее заявление К.Затулина.
По словам С.Куницына, К.Затулин сказал, что «управлять Севастополем надо было бы по-другому, надо создать кондоминиум, совместное управление Украиной и Россией, или взять в аренду вместе с флотом город Севастополь».
«Если бы это говорил лидер какой-то политической партии… Но это говорит депутат Государственной думы! Я думаю, что ни один народный депутат Украины или губернатор не позволил бы себе, приехав в Москву или Санкт-Петербург, говорить о том, кого куда надо послать (К.Затулин предложил отправить С.Куницына послом Украины в Афганистан. – УНИАН), кому где надо работать, о том, чтобы в аренду Таганрог забрали или еще что-то», – заявил С.Куницын.
По его словам, горадминистрация сообщила об этих заявлениях К.Затулина в органы центральной власти.
«Мы проинформировали Администрацию президента Украины, МИД. Потому что я лично считаю недопустимыми такие провокационные вещи. Это уже не при бывшем президенте высказываться…. Я так думаю, что надо иметь немножко совести, потому что ты не с улицы человек, ты же депутат парламента РФ, и заявлять такие вещи», – сказал С.Куницын.
Он призвал «компетентные органы обратить на это внимание».