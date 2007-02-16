Ющенко заметил, что из Украины вывозят столько денег, сколько и ввозят

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает масштабы оттока капиталов из Украины угрозой национальной безопасности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил, выступая на заседании Совета национальной безопасности Украины.

По его словам, масштабы оттока капиталов из Украины в последние годы достигли уровня, который можно квалифицировать как угрозу национальной безопасности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что не имеет четкой статистики по данному вопросу, однако уже хотя бы один показатель свидетельствует об угрожающем уровне оттока капиталов. По данным Президента, за период с 2004 года и 9 месяцев прошлого года уровень оттока капиталов из Украины составил 12,9 млрд. дол. США.

В то же время, объем инвестиций в Украину, по информации В.ЮЩЕНКО, за аналогичный период составил 13,2 млрд. дол. Таким образом, по его словам, мы имеем два параллельных процесса: с одной стороны, мы гордимся уровнем инвестиций в наше государство, с другой стороны - почти аналогичная сумма средств была вывезена из Украины.

По мнению В.ЮЩЕНКО, если тщательнее проанализировать и свести статистические данные, то сумма вывезенных из Украины средств может быть значительно больше.

Президент отметил, что одной из основных причин этого процесса является отсутствие благоприятного инвестиционного климата в Украине.

«Сейчас за этим круглым столом мы должны проанализировать вопрос, почему у нас не сформирована комфортная среда для предпринимательства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что с проблемой оттока капиталов из Украины должны активнее бороться правоохранительные органы.

«Почему суды не рассмотрели ни одно из подобных дел?» - спросил В.ЮЩЕНКО.