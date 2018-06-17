Эксперт: У МВФ сейчас уникальная возможность влиять на политику Украины

"Главное повысить цены на газ: есть теневые бизнесмены, которые покупают дешевый газ, а продают втридорога… Азаров понимает, что выбора нет…"

После президентских выборов шведский экономист Андерс Ослунд известный сторонник «шоковой терапии» для постсоветских стран, презентовал в Киеве программу реформ для новой украинской власти «Предложения для Украины: 2010 год – время реформ». Программу подготовила возглавляемая Ослундом и отечественным экономистом Александром Пасхавером международная комиссия из 23 независимых экспертов, которая работала с сентября 2009 года и финансировалась Министерствами иностранных дел Швеции и Нидерландов, а также Программой развития ООН.

Профессор Ослунд встретился в своем вашингтонском офисе Института международной экономики имени Петерсона с корреспондентом УНИАН и рассказал о главных пунктах экономической программы для Украины, а также, почему новое правительство не имеет другого выбора, кроме как проводить непопулярные реформы.

Господин профессор, какие ключевые рекомендации для Украины вы бы выделили? Считаете ли вы, что новая украинская власть захочет и сможет их выполнять?

Главных рекомендаций – шесть.

Во-первых, газовая реформа. Нужно повысить цены на газ. Есть теневые бизнесмены, которые покупают газ по низким ценам под государственным контролем, и потом продают его в три раза выше, по нормальной рыночной цене. Если поднять эти цены, это может прибавить Украине 3 процента валового национального продукта. Обычные люди должны получить компенсации после повышения цен на газ. Население все равно мало потребляет газа и электричества, главный объем идет на промышленность.

Во-вторых, это ряд макроэкономических реформ. Надо сократить дефицит бюджета, он не может составлять 10% ВВП. Нельзя повысить налоги, а поэтому нужно сократить государственные расходы. Это следует сделать по трем пунктам. Первое, как я уже сказал, – это повысить цены на газ, второе – сократить стихийные дотации предприятиям, третье – сократить пенсионные расходы. Для примера, пенсионные расходы в США – это 6% ВВП, в Европе – 8%, в Украине же – 16%. В Украине здоровые люди выходят на пенсию по разным схемам в 40 лет, женщины – в 55, мужчины – в 60 лет. Это неправильно. Нужно чтобы действительно старые люди получали большие пенсии. А люди, которые могут работать, должны работать.

В-третьих, Украина должна установить плавающий валютный курс. Сейчас огромная возможность – делая это, сократить инфляцию.

В четвертых, Национальный банк должен стать действительно самостоятельным и прозрачным. Не должно быть никаких разговоров о рефинансировании банков за откаты и о том, что для прибыли играют с валютным курсом.

Пятое, это – дерегулирование. Надо убрать волокиту для малых предприятий. В принципе, сейчас все выступают за это. Я уверен, что Ирина Акимова и Сергей Тигипко сделают что-то в этом направлении.

Шестой пункт – подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Думаю, Константин Грищенко – очень опытный дипломат, который знает, как это сделать.

Еще надо возобновить приватизацию. Есть бизнесмены, которые хотят собственность, вопрос только: какие выставить цены. Мне кажется, что приватизация будет. Надо снять мораторий на продажу частной земли. Очень важно для сельского хозяйства то, что можно будет использовать землю как залог для кредитов. Я бы очень хотел увидеть закон о доступности публичной информации, чтобы все было доступно и открыто, как в скандинавских странах.

Это, например, исключило бы ситуацию, когда правительство Тимошенко закрыло доступ журналистам к финансовой статистике?

Для этого просто нужно принять закон. В Швеции еще в 1766 году приняли закон об общественной информации – это лучший способ контролировать коррупцию.

Еще надо принять множество новых законов. Это и закон о государственных закупках, и закон о государственной помощи предприятиям, и закон о предприятиях с ограниченной ответственностью, налоговый и таможенный кодекс. Нужно выбросить хозяйственный кодекс, который принадлежит к советскому времени.

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что ни о каких реформах не может идти речь, пока не будет достигнута макроэкономическая стабилизация. Вы считаете, что Азаров – чиновник советской эпохи – будет следовать вашим рекомендациям, если это противоречит его методам работы?

Да... Ведь, например, первый пункт – обязательный. Это будет делать любое правительство. Ведь надо повысить цены на энергию. Азаров – не слабый человек, и он понимает, что по финансам выбора нет. По макроэкономическим рекомендациям – есть варианты, но не по финансам. По дерегулированию – Ирина Акимова это прекрасно понимает. Большие бизнесмены не особо поддерживают бюрократов и хотят доступа к европейским рынкам. Среди первых шести реформ, я думаю, многое будет делаться.

Вы согласны с мнением некоторых украинских экспертов, что правительство Азарова – временное и долго не продержится?

Это не мое дело, я не знаю. Я знаю, что надо делать Украине. Дефицит бюджета сейчас 10% ВВП. У Украины сейчас нет никаких возможностей финансировать этот дефицит, это может сделать только МВФ. У МВФ сейчас уникальная возможность влиять на экономическую политику Украины. Азаров это понимает. Он не будет выступать как популист против МВФ. Он понимает, какая игра идет. И Европейский Союз, и США, и Россия обязательно поддержат МВФ. Люди из МВФ, которые профессионально работали с Украиной, заслужили большой авторитет.

Когда возобновятся отношения Украины и МВФ? И кто больше пойдет на уступки?

МВФ ждал, пока новое правительство сможет полноценно работать. Потом нужно будет несколько недель, чтобы договориться. Кризис не настолько острый, как в прошлом году, поэтому МВФ будет больше требовать от Украины. И это лучше для Украины. В прошлом году в условиях жесткого кризиса МВФ сосредоточился только на основных требованиях, поскольку помощь нужно было давать экстренно. Понятно, что в жестком кризисе ручное управление было неизбежным, но сейчас этого не нужно. Сейчас МВФ будет требовать, чтобы Украина повысила цены на газ, перед тем, как она получит деньги. В июле прошлого года МВФ дал кредит, когда правительство обещало, что повысит цены на газ, но потом этого не сделало. Мы понимаем, этого нельзя было сделать перед выборами. Вы же видите, кто сейчас говорит о законе о социальных стандартах? Это как-то ушло. Потому что это совсем нереально, и все это понимают.

А как же Янукович будет исполнять свою социальную программу?

Сейчас средств нет. Сказали, что государственный долг Украины достиг 93,5% ВВП. Это неправда. Это полный внешний долг государства и частного сектора Украины. Но хорошо, что власть так говорит – это значит, что она не в состоянии выполнить свои обещания. Как обычно, новые правительства говорят, что не знали, как плохи дела после правления предыдущего правительства. И правильно делают.

Кроме увеличения цен на газ, МВФ требовал увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин, а также отменить пенсии работающим пенсионерам…

Нет, они этого не требовали, это были просто разговоры.

Считаете ли вы, что этот вопрос поднимут сейчас на переговорах?

Этого я не могу сказать, это решит МВФ. Главное все же – это цены на газ.

Как обычно делает МВФ? Они говорят: у вас сейчас 16% ВВП расходов идет на пенсии, это невозможно. Надо это как-то сократить. Как вы хотите это сократить?

Можно не повышать пенсионный возраст. Достаточно сократить расходы на пенсии через индекс. Очень странно, что в Украине пенсии индексированы на зарплаты, а не на цены, как обычно в других странах. Простое решение – поменять систему индексации пенсий. Второе – отменить ранние пенсии для разных профессиональных категорий. Третье – убрать пенсии и льготы для привилегированных категорий, ведь это атавизм советских времен. Если спросить, что я хотел бы делать, – я бы повышал пенсионный возраст для женщин на полгода в год и для мужчин – на три месяца в год.

Вообще, украинцам надо дольше жить. Когда люди идут рано на пенсию, они рано умирают. Нужно дольше работать и быть здоровым. Обычно в Украине приводят аргумент наоборот: надо, чтобы люди получили пенсии, потому что они рано умирают.

Как этого достичь?

Надо меньше пить и меньше курить – вести здоровый образ жизни. Необходимо, чтобы государство вело пропаганду. Это самый дешевый способ уменьшить алкоголизм, курение и аварии на дорогах. Это самая дешевая государственная политика, потому что это только информация, чтобы люди понимали, что они делают. Вы видите, что на Западе образованные люди практически не курят, потому что знают – это неразумно. А в Восточной Европе люди этому не научились.

Вы то хвалили предыдущее правительство, то критиковали за популизм… Что вас заставляло менять мнение о Юлии Тимошенко? В 2005 году не было приватизации, и были слишком высокие социальные расходы. В 2008-м и 2009 году она ушла от этого. Сейчас она хотела возобновить приватизацию, но Ющенко все остановил. Она очень компетентно занималась финансовым кризисом.

Хуже всего вел себя Национальный банк, который слишком долго настаивал на привязке гривни к доллару.

Конечно, Тимошенко не провела необходимых реформ, потому что не имела большинства в парламенте, и президент накладывал вето практически на все ее инициативы. Ни Тимошенко, ни Янукович не сказали о повышении цены на газ. Но это вещи, которые делаются после выборов.

Беседовала Елена Трегуб