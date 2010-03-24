Депутаты БЮТ перешли в оппозицию во всех местных советах Харьковщины

Депутаты Блока Юлии Тимошенко в областном, городских и районных советах Харьковской области объявили о переходе в оппозицию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батькивщина», решение об этом принято на общих собраниях депутатов фракций БЮТ всех местных советов Харьковской области.

«Всего за несколько недель пребывания у власти команда во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ показала, - говорится в заявлении бютовцев, - как они собираются править Украиной, выполнять свои обещания перед избирателями, соблюдать требования Конституции, общечеловеческие ценности, таких как порядочность, достоинство и честь».

«Именно благодаря конституционному перевороту, массовой «скупке» народных депутатов, - заявляют депутаты БЮТ, - были сформированы так называемая коалиция в Верховной Раде и нелегитимное правительство во главе с Николаем АЗАРОВЫМ. В стране уже с первых дней правления этой антиукраинской власти, олицетворяемой В.ЯНУКОВИЧЕМ и в целом Партией регионов, сворачивается свобода слова, с должностей безосновательно увольняются все те, кто не засвидетельствовал лояльность новому руководству. Вместо обещанного увеличения социальной защиты людей, новое правительство уже начало разговоры о кардинальном сокращении социальных расходов и повышении тарифов».

Авторы заявления отмечают, что сегодня «на основе патриотических сил в нашей стране уже начато формирование мощного единого оппозиционного демократического движения. И, в первую очередь, 16 марта с.г. в Верховной Раде сформирована объединенная парламентская оппозиция, в которую вошли восемь парламентских партий и 175 депутатов. И мы убеждены, что пройдет совсем немного времени, и Украина будет иметь мощную оппозицию демократических и патриотических сил, и тогда мы сможем сохранить демократические завоевания, не дадим стране скатиться в тоталитарную бездну».

«Мы заявляем о переходе в оппозицию к В.ЯНУКОВИЧУ и его исполнительной власти и обращаемся ко всем депутатам местных советов области от демократических сил незамедлительно включиться в совместную борьбу в защиту Украины, ее демократического будущего. Именно сегодня мы должны крепить единство, делать одно общее дело – защищать Украину. И ради этого предлагаем в рядах оппозиции не противостояние, а конструктивный диалог. И только так мы сможем вернуть Украину на демократический, европейский путь развития», - говорится в заявлении депутатов-бютовцев.