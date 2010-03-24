Янукович понял: подготовка к Евро-2012 требует неординарных мер

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел в Администрации Президента рабочую встречу с вице-премьер-министром по вопросам Евро-2012 Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь шла в первую очередь о выполнении поручений главы государства по активизации подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу.

Глава государства планирует в ближайшее время провести координационное совещание по подготовке к Евро-2012, в ходе которого, в частности, будет рассмотрен вопрос финансирования соответствующей программы.

«Сейчас существует много разговоров о том, что мы будем финансировать Евро-2012 за счет государственного бюджета. Я хотел бы, чтобы вы предложили инвестиционную программу и нашли возможность привлечения кредитов для финансирования этого сверхважного государственного мероприятия», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил: «Я хорошо понимаю, что мы сегодня уже отстаем от графика подготовки, и потому должны принимать неординарные меры, чтобы поднять строительство и стадионов, и дорог, и гостиниц, и, вообще, всей инфраструктуры».

В свою очередь Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что правительственная делегация за последние дни изучила ситуацию в городах, которые будут принимать Евро-2012, и специалистам нужно еще совсем немного времени, чтобы дать детальную и объективную оценку тому, как продвигаются работы.

Относительно создания надлежащего инвестиционного климата, вице-премьер-министр проинформировал Президента, что правительство обратилось к Верховной Раде Украины с предложением о поддержке соответствующего законопроекта, которым, в частности, предусматривается создание конкурентных преимуществ для тех, кто будет вкладывать средства в строительство гостиниц.

«Мы предлагаем ввести нулевую ставку налога для тех гостиниц, которые уже работают и которые будут построены в Украине для размещения гостей Евро-2012, как минимум на 10 лет. То есть до 31 декабря 2021 года», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также проинформировал Президента о других направлениях привлечения средств на подготовку к европейскому футбольному форуму. В частности, речь шла о программе выпуска облигаций, а также о запланированном с первого сентября введении единой государственной лотереи, все средства от которой пойдут на погашение долгов по Евро-2012, а также непосредственно на спортивные объекты.

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что в апреле в Киеве планируется провести круглый стол, на который будут приглашены представители мировых гостиничных сетей для обсуждения проблем работы в Украине гостиничного бизнеса, состояние которого сегодня едва ли не самая большая проблема в ходе подготовки к Евро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что хорошо понимает степень своей ответственности как Президента за организацию подготовки к Евро-2012, но очень важно, чтобы каждый, кто занимается разными направлениями по Евро-2012, также был готов нести за свою работу ответственность.

Президент отметил, что дает Б.КОЛЕСНИКОВУ все полномочия, которые ему необходимо иметь для выполнения этой крайне важной задачи – подготовки к Евро-2012.

Вице-премьер-министр заверил главу государства, что правительство сделает все необходимое, и Евро-2012 пройдет в Украине на должном уровне.

«Украина как государство за 19 лет независимости не построило ни одного нового аэропорта или стадиона. Президент поставил очень масштабные задачи – за полтора года построить три аэропорта и два новых стадиона», – отметил вице-премьер-министр. «И мы их построим», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.