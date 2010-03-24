Черновецкий попрощался с Кильчицкой (новый список замов мэра)

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил новый руководящий состав аппарата Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, о назначениях Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня во время короткого брифинга в мэрии.

В частности, в новой структуре аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) первым заместителем председателя КГГА остается Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Заместителями председателя КГГА стали Денис БАС, Бронислав СТИЧИНСКИЙ, Виктор СИВЕЦ, Виталий ЖУРАВСКИЙ, Валерий МИРОНОВ, Игорь ДОБРУЦКИЙ. Также заместителем председателя КГГА по социальным вопросам и медицине назначена Алла ШЛАПАК, возглавляющая соответствующую комиссию в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, пресс-служба КГГА проинформировала, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сократил более чем вдвое количество заместителей председателя КГГА.

В частности, количество первых заместителей председателя КГГА сокращено с четырех до одного, заместителей председателя КГГА - с 14-ти до 7-ми.