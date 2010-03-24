Азаров получил «фэ» из Бундестага за свое «не женское это дело...»

Женщины должны быть на кухне и не в состоянии проводить реформы - такие заявления из уст украинских лидеров недопустимы и вредят Украине, считает Виола фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ – пресс-секретарь по вопросам Украины фракции «зеленых» в Бундестаге.

В интервью Deutsche Welle депутат Бундестага В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ заявила, что нельзя мириться с такими заявлениями Виктора ЯНУКОВИЧА и Николая АЗАРОВА о женщинах.

“Такие высказывания недопустимы не только с моей точки зрения, как представительницы партии «зеленых», но и с моей точки зрения как женщины. Для цивилизованного общества – это просто удар в лицо. Высказывания в таком направлении мы уже слышали на протяжении предвыборной кампании от В.ЯНУКОВИЧА и его окружения. Но как иностранные наблюдатели мы должны были придерживаться нейтральной позиции, чтобы не вышло так, будто мы вмешиваемся в процесс. Тогда мы еще надеялись, что речь идет просто о лозунгах перед выборами, а после выборов все будет в действительности не так. Но в этом случае вышло, похоже, наоборот. Похоже на то, что ведется какая-то абсолютно фатальная политика с очень несуверенной позиции в отношении прежнего премьер-министра Украины. Это не просто архаично. Это – взгляд назад”, - заявила В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ.

Она отметила, что в Западной Европе глава правительства, который говорил бы о непригодности женщин проводить реформы, ни за что бы не имел политического будущего.

По мнению В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ, “такие заявления больше вредят Украине, чем это можно себе представить. Вспомните, в Германии в 70-х годах было очень мало женщин в политике. С основанием партии зеленых и введением соответствующих квот на минимальное количество женщин в органах власти нам удалось достичь того прогресса, который имеем сегодня. Посмотрите, сейчас во многих обществах осуществляется попытка интегрировать как можно больше женщин во властные и бизнесовые управленческие структуры. Преимущественно так делают очень успешные страны. Это государства, которые понимают, что без женщин невозможно достигнуть прогресса ни в обществе, ни в политике, ни в экономике. Стоит взглянуть на ту же Норвегию, которая с 2006 года имеет закон, по которому 40 процентов членов всех наблюдательных советов должны быть женщины. Если компании этот закон нарушают, то получают за это сильные санкции. Похожим образом действует и премьер-министр Испании. Половина министров в испанском правительстве – это женщины. Схожие тенденции наблюдаются и в азиатских странах. Речь идет не о том, как развита страна. Речь идет, прежде всего, о том, что женщины имеют право голоса!”.

Депутат Бундестага убеждена, что украинские женщины “должны защищать свои права. Дать четко понять, что женщины стремятся работать в руководящих органах, что парламенту тоже нужны женщины. Потому что без женщин реформ не будет”. В. фон КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ пообещала, что расскажет о всей этой ситуации в европейских политических кругах. “Следует посмотреть, что может сделать Евросоюз в поддержку женщин в Украине. Что касается Германии, то мы готовы оказывать такую поддержку. Я очень надеюсь, что все эти высказывания – это только начальная ошибка господина АЗАРОВА, а не его устойчивая политическая позиция”, - сказала немецкий парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 19 марта с.г. в Днепропетровске премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил, что «не женское это дело - проводить реформы в Украине». «Одни говорят, что наше правительство большое, другие, что в правительстве нет женщин, не на кого посмотреть во время заседания Кабинета министров. Только нудные лица. При всем моем уважении к женщинам – не женское дело проводить реформы», - сказал премьер-министр Украины.

20 января 2010 года народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что кандидату в президенты В.ЯНУКОВИЧУ не о чем дебатировать с его соперником Юлией ТИМОШЕНКО, и поэтому он вряд ли будет принимать участие в теледебатах.

Позже уже В.ЯНУКОВИЧ предложил Ю.ТИМОШЕНКО реализовать на кухне свой женский каприз по поводу проведения дебатов накануне второго тура выборов главы государства.